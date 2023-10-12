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Четверг 12 октября

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Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым

Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым
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Судя по всему, судьбы двух легендарных артистов отечественной эстрады пересекает один и тот же вектор. Для многочисленной аудитории Леонид Агутин и Филипп Киркоров стоят особняком. И это неспроста.

В июле этого года Леониду Агутину исполнилось 55 лет. Из них уже более 30 он активно строит карьеру на российской сцене. Любимый слушателями певец преодолел большой путь, чтобы взобраться на вершину музыкального Олимпа, однако это стоило того. На сегодняшний день артист является, пожалуй, одним из самых уважаемых, знаменитых и востребованных в нашей стране. Конкуренцию Леониду Агутину могут составить немногие, но поп-король Филипп Киркоров в их числе.

Впрочем, соперничества между знаменитыми артистами нет и никогда не было. Киркоров и Агутин ни разу не высказывались друг о друге в негативном ключе и не выясняли отношения на глазах у публики. Их можно назвать скорее добрыми приятелями, нежели конкурентами.

Сегодня имена исполнителей часто фигурируют рядом, а некоторые и вовсе ставят исполнителей в один ряд. Именно так в своем новом интервью поступил известный по сериалу "Реальные Пацаны" актер Владимир Селиванов.

Не секрет, что помимо карьеры в кино звезда занимается музыкой. Отвечая на вопрос журналиста, Селиванов перечислил нескольких исполнителей, с которыми мечтает записать совместный трек. Актер признался, что хотел бы поработать вместе с Леонидом Агутиным и Филиппом Киркоровым.

"Я бы очень хотел записать фит с Филиппом Киркоровым, Леонидом Агутиным и Максом Коржом", – рассказала звезда "Реальных пацанов".

Судя по всему, актер одинаково уважает обоих артистов и ценит их творчество. Это ли не очередное доказательство того, что, несмотря на свои противоположные образы, Леонид Агутин и Филипп Киркоров – два сапога пара. Вероятно, фанаты были бы невероятно счастливы, если бы они объединились и создали совместный хит. А Селиванову, возможно, стоило бы получше присмотреть к самородкам среди молодого поколения, об одном из представителей которого пишет телеканал "360".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леонид Агутин готовится к грандиозному событию.

12 октября 2023, 14:40
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Михалков, Агутин, Пореченков: кто из российских звезд отслужил в армии

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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