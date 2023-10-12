Россияне перепутали едва шевелящую губами Хилькевич с наркоманкой

На днях вышло интервью с популярной актрисой. Народ обвинил Анну Хилькевич в том, что она пришла на съемки в нестабильном состоянии.

Популярная актриса получила широкую известность после съемок в знаменитом ситкоме "Универ. Новая общага". Сейчас артистка является одной из самых популярных и обсуждаемых звезд в российском шоу-бизнесе. Стоит отметить, что Анна Хилькевич помимо построения карьеры занимается воспитанием двух замечательных малышек.

Актриса зачастую оказывается в самом центре различных скандалов. Так, например, недавно девушка заявила, что стала целителем. Она получила диплом мастера по биоэнерготерапии и массажа. Такая новость произвела резонанс среди поклонников Анны Хилькевич. Кто-то посчитал, что одного прохождения курса слишком мало для того, чтобы исцелять людей, а кто-то искренне порадовался за успех звезды.

На днях актриса оказалась в центре нового скандала. Дело в том, что россияне перепутали едва шевелящую губами Анну Хилькевич с наркоманкой. На днях артистка стала гостем шоу на ютуб-канале у Натальи Подольской. Многие зрители посчитали, что звезда находится под чем-то.

"Моргает медленно, глаза аж закатываются, круги, речь заторможена... как будто под чем-то", – написала одна из подписчиц.

В своем микроблоге Анна Хилькевич решила ответить на заявления зрителей. Звезда сама не до конца поняла, почему многие так подумали. Актриса заверила, что принимает только любовь и доброту этого мира.

Ранее "Дни.ру" рассказали, почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта.