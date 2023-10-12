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Четверг 12 октября

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К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой

К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой
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У любви, как у пташки, крылья – ее нельзя никак поймать. Увы, часто люди совершают рискованные поступки, которые телеведущая Юлия Барановская не будет делать никогда. Об этом важном правиле звезда ТВ порассуждала на публике.

Известная телеведущая Юлия Барановская не скрывает своих принципов. Она откровенно поделилась своим мнением в эксклюзивном интервью Пятому каналу по поводу роли, которую она отдала. Селебрити на премьере фильма "Страсти по Матвею" с нескрываемым чувством радости ответила, что к этому точно не готова – идти на все ради любви.

По мнению Юлии, это прерогатива мужчины, и только сильный пол может брать на себя главную роль. Женщина не должна проявлять активность, призналась Юлия. Ко всему прочему, ведущая порассуждала о былом. Она твердо заявила, что "в прошлое ходить бесполезно", ведь "там ничего не поменяешь".

Юлия Барановская уточнила, что опыт прошлого при этом – отличный помощник в будущем. Ведь именно пережитые жизненные перипетии и ошибки помогают сделать выводы. А некоторые жизненные вещи, по словам Юлии, можно понять только через собственный опыт.

Напомним, что ведущая девять лет состояла в браке со звездой российского футбола Андреем Аршавиным. У пары родилось трое детей: дочь Яна и сыновья Арсений и Артем. После развода Юлия начала активно выстраивать карьеру на ТВ. Она вела такие проекты как "Чего хотят мужчины" на ТНТ, "Девчата" на канале "Россия-1". С 2016 года Юлия Барановская ведет ток-шоу "Мужское / Женское" на Первом канале вместе с Александром Гордоном.

12 октября 2023, 13:40
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

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