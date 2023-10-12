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Четверг 12 октября

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Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка

Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка
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Павел Прилучный снялся в новой картине, примерив новый образ, и в очередной раз продемонстрировал свое мастерство.

Павел Прилучный по праву считается одним из самых известных российских актеров. За свою карьеру прославленный артист пополнил свою творческую копилку внушительным списком ярких и запоминающихся работ. Кроме того, знаменитости повезло в личной жизни. Еще совсем недавно вся страна обсуждала развод Павла Прилучного с Агатой Муцениеце, а теперь восхищается его новым гармоничным союзом.

В августе прошлого года актер женился на очаровательной Зепюр Брутян. А этой весной супруга подарила ему сына Микаэля. Павел Прилучный всегда был заботливым отцом для двоих детей от прошлых отношений, но после рождения третьего ребенка будто бы еще больше преобразился как родитель. Судя по социальным сетям артиста, он проводит со старшими и младшим наследниками практически каждую свободную минуту. Тем временем его карьера лишь процветает.

На днях состоялась премьера фильма "Вася не в себе" Гарика Петросяна, в котором Павел Прилучный исполнил главную роль. Примечательно, что гуру перевоплощений сыграл в картине сразу двух полностью противоположных персонажей. Как отмечает RT, по сюжету главный герой фильма является успешным бизнесменом. Однако после несчастного случая жизнь мужчины полностью меняется, и он приходит в себя в теле строителя, который вынужден зарабатывать на жизнь тяжелым трудом.

В новой роли Прилучный, который не так давно женился и стал отцом, рассказал зрителю о материальных трудностях. По сюжету герою картины пришлось многое переосмыслить, а актер мастерски передал его переживания на пути к трансформации.

Кроме того, благодаря своей актерской игре Павел Прилучный раскрыл в фильме важность труда простых рабочих и тему денег. Не секрет, что последняя сейчас особенно актуальна для многих россиян. Во многом это связано с курсом валют, о котором пишет URA.RU.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что стали известны подробности отношений Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

12 октября 2023, 12:51
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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