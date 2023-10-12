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Четверг 12 октября

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"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками

"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками
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Популярный исполнитель рассказал о том, с какими женщинами ему приходится сталкиваться. Андрей Губин не готов встречаться с кем попало.

Популярный певец получил любовь и признание народа еще в 90-х. Его песни до сих пор слушают и подпевают. Однако в последнее время поклонники потеряли любимого исполнителя, он больше не дает концерты и не выходит в свет. Дело в том, что Андрей Губкин борется с неврологической аномалией.

Страшную болезнь ему диагностировали еще в начале нулевых. Сам певец неоднократно признавался, что он медленно умирает. Каждый день он сталкивается с проблемами. У Андрея Губина даже выпадают зубы. Артист пытался побороть тяжелое заболевание. Как известно, он потратил более 150 тысяч долларов на здоровье, однако лучшему ему не становится.

На днях Андрей Губин поделился сложностями в отношениях с девушками. В интервью с Пятым каналом он признался, что с кем попало встречаться он не может. Певец убежден, что красивых девушек нужно долго уговаривать.

"С кем попало не могу, а красивых нужно долго уговаривать", – поделился артист.

В любом случае, артист не сдается. Несмотря на сложности, он все равно пытается найти общий язык с девушками. Поклонники надеятся, что их любимый исполнитель еще сможет найти свою звезду, ведь не зря Андрей Губин пел: "Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она".

Ранее "Дни.ру" писали, что Андрей Губин покорил сердце молодой певицы.

12 октября 2023, 12:04
Кадр YouTube/Комсомольская Правда
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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