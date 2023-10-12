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Четверг 12 октября

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Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак

Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак
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Ани Лорак показала на странице в своей соцсети завораживающее фото. Поклонники только рады за звезду.

"Счастливые часов не наблюдают", как сказал классик Грибоедов в известной комедии. А в масс-медиа другой закон: все наблюдают за всеми, особенно за счастливыми. На днях певица Клава Кока заявила о беременности, которую с нетерпением ждет, информирует URA.RU. А вот певице Ани Лорак предвещают пополнение в семье даже совершенно посторонние люди.

Романтичное фото знаменитости с ее возлюбленным Исааку Виджраку всполошило Интернет-пространство. Испанский жених нежно придерживал певицу за живот, из чего удивленные подписчики тут же сделали вывод, что у пары большая радость.

Слухи, подогретые такой провокационной фотографией, спровоцировали "нужные" догадки – в СМИ появились высказывания о беременности Ани Лорак. Хотя сама певица не комментирует эти домыслы.

Эзотерик Джулия Лу предъявила новости о беременности поп-звезды. По ее словам, в жизни Лорак скоро произойдет крутой поворот: в судьбе певицы она увидела чудо рождения. Но отцом второго ребенка будет якобы не Исааку Виджраку, а русский мужчина.

Как рассказала парапсихолог, жизнь Ани Лорак будет складываться счастливо. Единственное, что может ее тревожить – это напоминания российского зрителя о ее неоднозначной позиции по вопросам политических противоречий.

Известно, что знаменитая поп-дива после событий февраля 2022 года отменила концерты в России и уехала за пределы страны. Но вскоре певица вернулась в РФ.

Отметим, что возраст не помеха для беременности артистки. Как передает телеканал "360", женщин очень выручает ЭКО. Так что теоретически Ани Лорак еще может предъявить России новорожденного малыша.

12 октября 2023, 11:40
Экспресс-газета• Требует проверки

Фоторепортаж

Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Ани Лорак. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
С Оксаной Романенко и Дмитрием Дюраном. Фото: пресс-служба

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