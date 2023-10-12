Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Четверг 12 октября

12:04"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками 11:57Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом 11:40Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак 10:59Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле 10:55Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей 10:48Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой 09:50В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина 09:45Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием 09:31Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью 08:01Гражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии 06:05Бузова такая же, как вы: эксперт обратилась к фанатам поющей телеведущей 04:08Экстрасенс или шарлатан? 5 признаков обманщика 02:09Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона 00:06Солнечное затмение 14 октября: поворотный момент для всех знаков зодиака 22:35Клава Кока сделала заявление о беременности: Одним точно не отделаюсь 22:31Гурцкая пронзила россиян трогательной речью про мужа 22:11Уилл Смит порвал отношения с женой-изменщицей 21:52Костенко поделилась первой фотографией еще не рожденного малыша 21:00Мать откровенно высказалась о состоянии Билана после госпитализации: Это опасно 20:43Отрицающая слухи о беременности молодая жена Диброва показала пышные формы 19:20Все тело в волдырях: Бородина поделилась страшными снимками с отдыха 19:01Скандальные подробности: бешеная популярность Витаса в Китае оказалась мифом 17:38Кудрявцева не смогла сдержать слез после слов Костомарова 17:10Билан госпитализирован в Москве: Перелеты могут сильно усугубить ситуацию 17:05Бабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль 16:32"Без которой не может и с которой не может": Верник влюбился в двух женщин 16:15Покинувшая страну актриса Кузьмина родила дочь 15:36ТОП мелодий вместо гудков при звонке: что выбирают россияне в 2023 14:38Все шло к свадьбе: что помешало Колдуну и Цой стать семьей 14:07Грандиозная фальсификация: концерт Витаса в Китае обернулся скандалом 13:10Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом 12:30Цой рассекретила настоящую причину резкого похудения 59-летней Лолиты 12:20В свадебный переполох Успенской и Киркорова вмешалось третье лицо 12:16Появились разоблачающие Ларису Гузееву кадры: И вот что сняли 12:04Обложивший себя иконами Михалков обескуражил народ: Что произошло? 11:39Дала потрогать: 62-летняя Малышева появилась в белье на глазах у публики 10:17Замена уехавшей Пугачевой: красавец-актер Бикович стал певцом 10:10Сломавшая в страшной автоаварии бедро Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне 10:03Новое имя и новая жизнь: Анджелина Джоли решилась на перемены 09:42Как живет Ирина Купченко после смерти Василия Ланового 09:28Моложе на 19 лет: звезда России Ходченкова изменилась до неузнаваемости 09:13Красавица Барановская прилюдно вызвала истерику на Первом канале 08:00Психолог раскрыл обезболивающее свойство простой улыбки 06:33Как подготовить автомобиль к наступлению холодов 04:05Боятся мужчины: Наталия Гулькина откровенно о личной жизни 02:12Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино 00:20Проклятие или совпадение? Дочь загадочно погибшей актрисы Голубевой настигла та же участь 23:00Когда россиянам покажут обновленные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей 22:19За рубеж не вывести: юрист о судьбе имущества Меладзе после развода с Брежневой 21:36Обожаемая миллионами звезда "Папиных дочек" стала жертвой мошенников
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом

Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом
583

Федор Дунаевский признался, что после развода с супругой ему негде жить.

"Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи", – писал Сергей Есенин. Многие люди начинают осознавать смысл, заложенный в эти строки, лишь с высоты прожитых лет. Наверняка так случилось и с известным актером Федором Дунаевским, которого в свое время называли секс-символом СССР.

Вероятно, почти четыре десятка лет назад, будучи 16-летним юношей и снимаясь в картине "Курьер", артист не мог даже предположить, насколько пророческой эта фраза станет в его дальнейшей личной жизни. Как известно, он был женат несколько раз. Однако самым большим разочарованием и болью для звезды стал последний брак. Актер прожил с супругой 17 лет, но не так давно их союз рухнул. Говорили, что избранница начала изменять Дунаевскому с любовником-массажистом, выгнала его из дома и подала на развод.

Очевидно, артист не ожидал такого поступка от любимой женщины. Федор Дунаевский рассказывал, что незадолго до развода даже переписал на избранницу семейное жилье, приобретенное на его средства. В результате актер оказался на улице, а супруга осталась жить в квартире и обязала его платить алименты через суд.

В новом выпуске программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Федор Дунаевский пожаловался, что фактически стал бомжом. После расставания с женой звезда фильма "Курьер" осталась без жилья, к тому же, от нее отвернулись дети. Актер рассказал, что 9-летняя дочь Нина сторонится его, а бывшая супруга запрещает им общаться.

"Я с ней созваниваюсь один раз в три месяца, для меня это самый сильный удар. Мне наплевать на все квартиры, мне только дочка важна", – признался артист.

Впрочем, опускать руки знаменитость не собирается. Актер подал на жену в суд в надежде отсудить купленное им жилье. Как отмечает RT, сейчас в России процесс подачи исков упрощается. А пока Федор Дунаевский вынужден тесниться в квартире у своего отца.

12 октября 2023, 11:57
Федор Дунаевский. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Билан обрел друга, Орлова семью, а Моргенштерн опыт: Как звезды приютили бездомных животных

Дима Билан с котом. Фото: vk.com/bilan_dima
Ольга Орлова. Фото: vk.com/olgaorlova1311
Моргенштерн. Фото: кадр Youtube/MORGENSHTERN/video by Frame Tamer
Сергей Лазарев с собаками. Фото: vk.com/sergeylazarev

По теме

Федор Дунаевский рассказал, как лишился квартиры в Москве

Упал и потерял сознание: Дунаевского госпитализировали с серьезной травмой

"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками

"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками
Популярный исполнитель рассказал о том, с какими женщинами ему приходится сталкиваться. Андрей Губин не готов встречаться с кем попало. Популярный певец получил любовь и признание народа еще в 90-х.

Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак

Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак
Ани Лорак показала на странице в своей соцсети завораживающее фото. Поклонники только рады за звезду. "Счастливые часов не наблюдают", как сказал классик Грибоедов в известной комедии.

Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле

Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле
Политолог рассказал, сможет ли актер Андрей Бурковский вернуться в Россию и что означают слова сочувствия. Звезда сериалов на СТС "Кухня" и "Последний из Магикян" Андрей Бурковский после событий февраля 2022 года уехал в США.

Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей

Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей
Популярные братья с самого рождения неразлучны. Игорь и Вадим Верники празднуют свое 60-летие. Они не только братья, но и самые близкие люди друг для друга.

Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой

Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой
Известный блогер разоблачил Филиппа Киркорова в своем новом ролике. Уже почти 20 лет знаменитый поп-король Филипп Киркоров ходит в холостяках.

Выбор читателей

11/10СрдТеперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом 11/10СрдБабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль 11/10СрдВсе шло к свадьбе: что помешало Колдуну и Цой стать семьей 11/10СрдМоложе на 19 лет: звезда России Ходченкова изменилась до неузнаваемости 10/10ВтрНедоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке 10/10ВтрИз Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой