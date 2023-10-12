Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом

Федор Дунаевский признался, что после развода с супругой ему негде жить.

"Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи", – писал Сергей Есенин. Многие люди начинают осознавать смысл, заложенный в эти строки, лишь с высоты прожитых лет. Наверняка так случилось и с известным актером Федором Дунаевским, которого в свое время называли секс-символом СССР.

Вероятно, почти четыре десятка лет назад, будучи 16-летним юношей и снимаясь в картине "Курьер", артист не мог даже предположить, насколько пророческой эта фраза станет в его дальнейшей личной жизни. Как известно, он был женат несколько раз. Однако самым большим разочарованием и болью для звезды стал последний брак. Актер прожил с супругой 17 лет, но не так давно их союз рухнул. Говорили, что избранница начала изменять Дунаевскому с любовником-массажистом, выгнала его из дома и подала на развод.

Очевидно, артист не ожидал такого поступка от любимой женщины. Федор Дунаевский рассказывал, что незадолго до развода даже переписал на избранницу семейное жилье, приобретенное на его средства. В результате актер оказался на улице, а супруга осталась жить в квартире и обязала его платить алименты через суд.

В новом выпуске программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Федор Дунаевский пожаловался, что фактически стал бомжом. После расставания с женой звезда фильма "Курьер" осталась без жилья, к тому же, от нее отвернулись дети. Актер рассказал, что 9-летняя дочь Нина сторонится его, а бывшая супруга запрещает им общаться.

"Я с ней созваниваюсь один раз в три месяца, для меня это самый сильный удар. Мне наплевать на все квартиры, мне только дочка важна", – признался артист.

Впрочем, опускать руки знаменитость не собирается. Актер подал на жену в суд в надежде отсудить купленное им жилье. Как отмечает RT, сейчас в России процесс подачи исков упрощается. А пока Федор Дунаевский вынужден тесниться в квартире у своего отца.