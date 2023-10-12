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Четверг 12 октября

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Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей

Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей
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Популярные братья с самого рождения неразлучны. Игорь и Вадим Верники празднуют свое 60-летие.

Они не только братья, но и самые близкие люди друг для друга. С самого рождения сыновья Эмиля Верника неразлучны. Разница в рождение у них составляет пятнадцать минут. А старшим из них является Игорь Верник. Вчера братья Верники отметили свой юбилей.

Стоит отметить, что они оба пошли по стопам звездного отца и решили связать свою жизнь с театром. Игорь Верник сыграл десятки ролей во многих культовых фильмах и сериалах. А Вадим Верник является правой рукой Константина Хабенского в МХТ. Два брата смогли получить славу и признание народа благодаря своей искренности и профессионализмом в любимом деле.

Несмотря на то, что Игорь и Вадим Верники родились всего с разницей в 15 минут, они все равно очень разные не только внешне, но и по характеру. В любом случае, их объединяет любовь к искусству. Более того, неоднократно братья признавались, что сложно переживают долгую разлуку и не представляют свою жизни друг без друга.

Можно сказать, что звездным братьям повезло обрести такую связь. Они оба ценят и готовы на все ради друг друга. В честь своего 60-летия Игорь и Вадим Верники дали интервью Пятому каналу. В нем они вспомнили свое детство, рассказали о своем отношение к этому празднику и своих чувствах друг другу. Их отношения Игорь Верник сравнил с двумя камнями, высекающими искры.

Ранее "Дни.ру" писали, что Игорь Верник влюбился в двух женщин.

12 октября 2023, 10:55
Игорь и Вадим Верники. © / Russian Look / www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

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