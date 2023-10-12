Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле

Политолог рассказал, сможет ли актер Андрей Бурковский вернуться в Россию и что означают слова сочувствия.

Звезда сериалов на СТС "Кухня" и "Последний из Магикян" Андрей Бурковский после событий февраля 2022 года уехал в США. В течение последних двух лет он не делал никаких заявлений относительно происходящего и никак не затрагивал вопросы политики. Но на днях произошли события, которые заставили актера заговорить.

На одной из своих страниц в соцсети Андрей Бурковский написал эмоциональный пост со словами сочувствия к гражданам Израиля и уточнил, что на Святой земле у него живут родственники. События, связанные с захватом военнопленных, особенно ужаснули актера.

Однако политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, эксклюзивно в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" разъяснил, что "все слезно сочувствуют, но не предпринимают каких-либо действий". Политолог выразил сомнение по поводу того, что Бурковский готов встать на защиту Израиля в качестве военнослужащего. "Никто из них еще не пошел воевать", – отметил он.

Галицкий осторожно заметил, что пока Андрей Бурковский не внесен в список иноагентов. Все будет зависеть от дальнейших действий актера, пояснил политолог.

Напомним, что сейчас в Израиле проживают многие российские знаменитости. Среди них актер Кирилл Сафонов с женой Александрой Савельевой. Супруги уехали туда несколько лет назад, как сообщает "Общественная Служба Новостей".

Но есть среди них и те, кто уехал в феврале-марте 2022 года и обозначил свою позицию довольно ясно. Так, например, иноагент Анатолий Белый после отъезда в Израиль призвал запретить русским театрам гастролировать по его новой родине, как пишет "Царьград". Остается надеяться, что Андрей Бурковский придерживается иного мнения.