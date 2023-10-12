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Четверг 12 октября

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Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием

Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием
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Популярный артист опубликовал видео со съемок. На нем Стас Костюшкин шокировал общественность интересным кадром.

Популярный артист получил славу и признание народа после того, как стал солистом дуэта "Чай вдвоем". На счету певца огромное количество хитов, которые многие любят и знают. Например, "Женщина, я не танцую" или "Королева". Он уже давно намного больше, чем просто певец. Сейчас Стас Костюшкин строит не только музыкальную карьеру, но и активно принимает участие в различных программах на телевидении.

В своем микроблоге популярный певец любит общаться с поклонниками и делиться с ними видео из закулисья с различных съемок. Например, пару дней назад он показал бэкстейдж со дня рождения МУЗ-ТВ. А вчера Стас Костюшкин шокировал общественность новой публикацией.

Как оказалось, сейчас певец принимает участие в съемках новой передачи. Правда, поклонникам остается только догадываться, что это за шоу, ведь какие-либо подробности артисту запрещено разглашать. Несмотря на это, он решил поделиться роликом в Telegram.

Так, Россия увидела Стаса Костюшкина за неприличным занятием. На одном из отрывков видео певец позволил себе хулиганить и вести себя раскованно на камеру, что для многих знаменитостей является неприличным. Он взял шланг с водой и пытался, по всей видимости, попить из него.

Фото: соцсети

Ранее "Дни.ру" писали, что Стас Костюшкин показал свой грибок на камеру.

12 октября 2023, 09:45
Стас Костюшкин. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Telegram, Стас Костюшкин✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Костюшкина показала шпагат Волочковой

Такой вот необычный подарок Вячеслав Манучаров преподнес Волочковой в 2012 году.
"Шпагаты Насти Волочковой никому покоя не дают, и мне тоже", - поделилась Юлия Костюшкина.
Наверное, Сергей Глушко таким образом хотел поздравить поклонниц с 8 Марта, но его фолловеры сочли снимок пародией на Волочкову.
Почувствовав себя Волочковой, Никита Джигурда сделал целую серию фотопародий.
"Моя ответочка Насте Волочковой", - подписала довольно скромный снимок певица Глюк'оZа.
"Растяжки не хватает, конечно....", - призналась в мае 2016-го Настатья Самбурская.
Поклонницы отметили, что длине ног Прохора Шаляпина известная балерина могла бы только позавидовать.
Подъем с оттопыренной попой от Елены Летучей заставил поклонников думать, что и телеведущая когда-то занималась балетом.
"Растопырка" от еще не беременной Ксении Собчак (январь 2014-го).
"Даже на отдыхе нахожу возможность для растяжки", - так Иосиф Пригожин намекнул на то, что не только Волочкова активно проводит свои отпуска.

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