Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием

Популярный артист опубликовал видео со съемок. На нем Стас Костюшкин шокировал общественность интересным кадром.

Популярный артист получил славу и признание народа после того, как стал солистом дуэта "Чай вдвоем". На счету певца огромное количество хитов, которые многие любят и знают. Например, "Женщина, я не танцую" или "Королева". Он уже давно намного больше, чем просто певец. Сейчас Стас Костюшкин строит не только музыкальную карьеру, но и активно принимает участие в различных программах на телевидении.

В своем микроблоге популярный певец любит общаться с поклонниками и делиться с ними видео из закулисья с различных съемок. Например, пару дней назад он показал бэкстейдж со дня рождения МУЗ-ТВ. А вчера Стас Костюшкин шокировал общественность новой публикацией.

Как оказалось, сейчас певец принимает участие в съемках новой передачи. Правда, поклонникам остается только догадываться, что это за шоу, ведь какие-либо подробности артисту запрещено разглашать. Несмотря на это, он решил поделиться роликом в Telegram.

Так, Россия увидела Стаса Костюшкина за неприличным занятием. На одном из отрывков видео певец позволил себе хулиганить и вести себя раскованно на камеру, что для многих знаменитостей является неприличным. Он взял шланг с водой и пытался, по всей видимости, попить из него.

Ранее "Дни.ру" писали, что Стас Костюшкин показал свой грибок на камеру.