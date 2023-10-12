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Четверг 12 октября

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В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина

В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина
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Дочь певицы Глюкозы Лида не стесняется демонстрировать подробности своей жизни. Она показала рядом с собой загадочного парня.

Как будто и не было тех страшных моментов в Израиле, пережитых певицей Глюкозой, ее мужем и дочерями Лидой и Верой. Буквально на днях исполнительница хита "Невеста" в полном семейном составе экстренно вернулась со Святой Земли, где сейчас опасно находиться по известным причинам.

Возвращение прошло благополучно. И старшая дочь певицы уже вовсю занимается творческой работой. Дочь Глюкозы Лида выставила в своем блоге видео, где она проводит время в студии с загадочным парнем. Судя по всему, он отлично разбирается в звукозаписи, потому что на протяжении ролика парень постоянно комментирует вокал Лиды, задает вопросы и подсказывает, что делать.

Лида в подписи к ролику ласково назвала парня "Андрюша". Что ж, интересно, а не появился ли в жизни дочери Глюкозы особенный мужчина? Тот самый, с которым "душа поет и сердце радуется"? Судя по ролику, ребята здорово провели время вместе. За рабочей атмосферой просматриваются нотки флирта. Возможно, это обычное желание подростков выделиться из толпы, а, возможно, и нет. В финале ролика "Андрюша" неравнодушно прокомментировал пение вокалистки. "Идеальный "take", – сказал он Лиде.

Похоже, что дочь Глюкозы уже вовсю "наступает на пятки" своей знаменитой маме, и вскоре мы сможем увидеть новую звезду на небосклоне российского шоу-бизнеса.

Ранее "Дни.Ру" писали о том, как Глюкоза оставила семью и ушла из дома.

12 октября 2023, 09:50
Телеграм ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита, Глюкоза, Киркоров: кто появился на премии "Жара"

Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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