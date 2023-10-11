Уилл Смит порвал отношения с женой-изменщицей

При этом супруга утверждает, что не собирается разводиться. Что же произошло в семье Уилла Смита?

Оказывается, супружеская пара разъехалась еще семь лет назад. Тем не менее, если верить заявлению его жены Джады Пинкетт-Смит, пока что о разводе нет и речи. По словам девушки, их отношения слишком сложны, и не смотря на все разногласия, они до сих пор очень любят друг друга. Из-за этих сильных чувств Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит так и не смогли понять, что им делать.

Да, женщина больше не живет со звездой Голливуда: в ходе долгих разговоров они осознали, что не могут жить вместе. Джада уехала от любимого, по ее утверждениям, мужчины. Однако звездная пара (а иначе мы их назвать не можем) до сих пор поддерживает дружеские отношения. И хорошую атмосферу поддерживают дети мужа и жены: узнав о разрыве, они повели себя совершенно спокойно.

Джада подчеркивает, что причин для юридического развода у них нет, и уверена, что с любыми психологическими проблемами они оба способны справиться. Судя по ее публичным заявлениям, она, не смотря ни на что, до сих пор любит Уилла Смита и никогда с ним не разойдется.

"Я буду рядом с ним", — отрезала Джада Пинкетт-Смит.

Тем любопытнее некоторые пикантные подробности отношений голливудской пары. В частности, звезда "Людей в черном" совершенно открыто и при этом абсолютно спокойно заявлял о так называемом "открытом браке" — по сути дела, он подразумевает свободные отношения, в которых каждый участник имеет право на интрижку в стороне. Сама Джада это подтвердила, рассказав про свои любовные отношения с Аугусто Алсиной. Теперь стало известно, что пара живет порознь — Уилл Смит, судя по всему, совершенно не переживает по этому поводу.