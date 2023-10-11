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Среда 11 октября

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Клава Кока сделала заявление о беременности: Одним точно не отделаюсь

Клава Кока сделала заявление о беременности: Одним точно не отделаюсь
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Известие о романе молодой звезды с новым парнем стало сенсацией. Теперь Клава Кока потрясла общественность заявлением о беременности.

За последние несколько лет Клава Кока одной из самых популярных звезд отечественной поп-музыки. 27-летняя певица нередко становится гостьей разных шоу как в Сети, так и на телевидении.

Как правило, зрители не очень часто верят в искренность чувств, которые участники показывают в рамках шоу. При этом Кока настаивает, что действительно сумела встретить свою любовь в рамках передачи "Сердце Клавы".

Избранником артистки стал участник программы Александр Поверин. После финала шоу соцсети и прессу заполонили романтические кадры с новоиспеченной парой, на которых Клава Кока выглядит счастливой.

Ходили даже слухи о свадьбе. Стоит отметить, что сама Клава Кока пока заявлений о бракосочетании не делала.

При этом певица всерьез задумалась о том, чтобы завести ребенка от нового возлюбленного. Звезда рассказала об этом в выпуске шоу, в котором был затронут вопрос ее личной жизни.

"Я уже девочка взрослая, может быть, я захочу уйти в воспитание моих прекрасных бэйбиков. Одним я точно не отделаюсь. Я очень люблю и хочу детей. Если сейчас мы убедимся в том, что мы готовы, то почему нет", — рассказала Клава Кока.

Поклонники восприняли подобные рассуждения со всей серьезностью и принялись поздравлять Клаву. Пользователи Сети сошлись во мнении, что из певицы выйдет отличная мама.

При этом есть много тех, кто усомнился в том, что Клава Кока и Поверин закрутили искренний роман. Шоу-бизнес полон примерами пиар-отношений, когда семейная жизнь тех или иных звезд становилась инструментов для привлечения внимания, получения рекламных контрактов и предложений поучаствовать в развлекательных шоу.

11 октября 2023, 22:35
Клава Кока: Фото: Bulkin Sergey/news.ru/globallokpress.com
Шоу "Топ"✓ Надежный источник

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