Семья популярного футболиста ждет пополнение. Анастасия Костенко опубликовала снимок четвертого ребенка.



Одна из известнейших и обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса ждет пополнение в семье. Несколько дней назад супруга Дмитрия Тарасова шокировала общественность заявлением. Анастасия Костенко готовится стать мамой уже в четвертый раз.

Новость оказалась по-настоящему неожиданной для поклонников. Ведь еще в середине весны модель увеличила грудь в одной из клиник Дубая. Из-за этого поклонники были уверены, что Анастасия Костенко не планирует в скором времени беременеть.

Как известно, на днях супруга Дмитрия Тарасова решила сравнить предыдущие беременности с нынешний. По словам Анастасии Костенко, первые триместры ее ужасно мучил токсикоз. Она отметила, что такого с ней не случалось ранее. Ей становилось плохо даже от того, что она просто лежит на диване.

После того, как модель раскрыла свое интересное положение, она стала все чаще рассказывать своим подписчикам новости. Так, Анастасия Костенко поделилась первой фотографией еще не рожденного малыша. Сегодня она отправилась на узи, однако запечатлеть малыша во всей красе не получилось. Но даже неудачный снимок она все равно решила прикрепить.

"Малыш развернулся спиной, скрестил ноги, пятки под ягодицами, руки у лица, даже если очень захотеть – ничего не видно", – написала девушка.

Ранее "Дни.ру" писали, что Анастасия Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности.