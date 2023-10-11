Отрицающая слухи о беременности молодая жена Диброва показала пышные формы

Новые фотографии Полины не могут не вызывать восхищения. Помимо прочего, пользователи Сети отмечают увеличение груди жены Дмитрия Диброва – к слову говоря, весьма естественное.

Заметное увеличение бюста совершенно естественным образом привлекло внимание мужчин. В свои 34 года Полина Диброва блистает потрясающей фигурой. Несмотря на то, что девушка является многодетной матерью, она по-прежнему привлекает внимание мужчин — и в этом нет ничего удивительного: жена Дмитрия Диброва безо всякого стеснения демонстрирует свою шикарную фигуру.

И если плоский живот Полины не является новостью, равно как и ее шикарные стройные ножки, то один момент все-таки смог удивить аудиторию интернета. У жены Дмитрия Диброва серьезно увеличился бюст. Полина давно является популярной ведущей социальных сетей: в своих постах она авторитетно рассказывает о всех тонкостях замужества, а также о том, как правильно быть матерью.

При всем при этом женщина ведет блог о туристических поездках — и делает это без мужа,, однако же в компании с другими женщинами. Вот и сейчас жена Дмитрия Диброва отправилась в очень увлекательную поездку — Дубай много лет является избранным местом для привлекательных девушек. Прекрасный климат Эмиратов послужил злой шуткой для Полины.

Разумеется, жена Дмитрия Диброва не могла не сфотографироваться во всей своей красе: фото в бикини вызвало восторг у пользователей социальных сетей. Однако, изображения с шикарного курорта породили порцию пикантных слухов. Люди не смогли не заметить, что и без того шикарный бюст Полины заметно увеличился. Разумеется, люди тут же решили, что девушка вновь беременна.

Полина Диброва поспешила списать все на плохое качество изображений и спешно выложила новое фото, на котором она демонстрирует результаты своих успешных занятий спортом. Девушка поблагодарила людей за чуткое отношение к ее фигуре, однако, утверждает, что не беременна. Почему жена Дмитрия Диброва так негативно отнеслась к столь позитивным слухам? Надеемся, что выясним.