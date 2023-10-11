Мать откровенно высказалась о состоянии Билана после госпитализации: Это опасно

Знаменитости отечественного шоу-бизнеса, как простые люди, подвержены проблемам со здоровьем. Сегодня в непростой ситуации оказался певец Дима Билан, который оказался в медицинском учреждении.
Артисту пришлось перекраивать гастрольный график и сдвигать ближайшие выступления. При этом врачи обещают, что уже совсем скоро исполнительно сможет полноценно вернуться к работе.
Журналисты связались с мамой знаменитости, чтобы узнать больше деталей о его состоянии здоровья. Она сообщила, что Дима Билан бережет ее психику и не делится всеми подробностями.
"Я знаю, что был на обследовании, больше не созванивалась. Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо. Сегодня не встречались, надо созваниваться", — цитирует женщину телеканал "360".