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Среда 11 октября

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Скандальные подробности: бешеная популярность Витаса в Китае оказалась мифом

Скандальные подробности: бешеная популярность Витаса в Китае оказалась мифом
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Продюсер серьезно завысил цифры посещаемости концертов певца. Оказалось, что российский певец Витас собрал в десять раз меньше зрителей, чем было заявлено.

Артист завоевал популярность в России благодаря своему уникальному вокалу. Фальцет Витаса настолько высок, что мало кто может с ним сравниться. Его композиции "Опера №2" и "Улыбнись" стали большими хитами в мире отечественного шоу-бизнеса и по праву покорили все хит-парады популярных песен российских исполнителей.

К сожалению, бум Витаса в России продлился не слишком долго: фанаты, конечно, всегда были преданны любимому певцу, однако выезжать на одном только чрезвычайно высоком вокале долго было невозможно. Казалось бы, артиста постигнет судьба банальной однодневки? Нет. Слава очень интересного характера пришла с совершенно неожиданной стороны.

Незаурядные вокальные способности Витаса по достоинству оценили в Китае. На первый взгляд, это может показаться странным — но только на первый взгляд. В "Поднебесной", как нигде иначе, ценят свое народное творчество. Китайская народная музыка славится не просто своей красотой, но и сложностью исполнения — особенно это касается вокала.

Китайские народные композиторы задали непомерно высокие тона вокальным партиям своих композиций — и тут-то появился Витас со своим действительно высоким голосом. На радость китайской публике российский певец с легкостью брал ноты, недоступные большинству артистов — и стал собирать огромные залы. Однако, долго это продолжаться не могло — слава Витаса в Китае стала притчей во языцех, чем не мог не воспользоваться его продюсер.

Сергей Пудовкин с гордостью объявил о более полусотни тысяч фанатов, прорвавшихся на концерт Витаса, подчеркнув, что около семи тысяч попали на выступление по поддельным билетам. Продюсер пожаловался на ущерб в миллион долларов — но, увы, не учел, что концертное помещение вмещает не более шести тысяч зрителей. Когда правда выяснилась, деятель исчез с радаров. Искренне надеемся, что этот инцидент не повлияет на карьеру замечательного российского певца.

11 октября 2023, 19:01
Витас. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
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Фото:instagram.com/vitasroom/
Фото:instagram.com/lobodaofficial/
Фото:instagram.com/buzova86/
Фото: Пресс-служба
Фото:instagram.com/kravetsalena/
Фото: instagram.com/koroleva__star/
Фото:instagram.com/tarasov23/

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