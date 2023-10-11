Все тело в волдырях: Бородина поделилась страшными снимками с отдыха

Популярная ведущая любит путешествовать и открывать новые места. Так, на Ксению Бородину напали в Таиланде.

Ни для кого не секрет, что любовь и признание народа популярная артистка получила после того, как стала ведущей реалити шоу "Дом-2". На протяжение двадцати лет бывшая супруга Омарова радовала телезрителя своим появлением в эфире. Правда, в последнее время поклонники стали замечать, что Ксения Бородина все реже и реже принимает участие в съемках.

Летом популярная ведущая объявила о решение покинуть "Дом-2". Такое заявление по-настоящему шокировала общественность. Многие подумали, что Ксения Бородина просто решила попробовать себя в других передачах. Однако сама артистка заверила, что хочет уйти в другую сферу, несвязной с телевидением.

Многие поклонники любят Ксению Бородину за честность и искренность. Она любит общаться с ними в своих социальных сетях. Ведущая часто делится мыслями, рекомендациями и даже подробностями личной жизни в своем микроблоге.

На днях популярная ведущая отправилась на отдых в Таиланд. Правда, в этот раз она решила провести отпуск не в привычном для нее Пхукете, где все включено, а в более дикой части полуострова. В своем микроблоге Ксения Бородина поделилась страшными снимками с отдыха.

В погоне за красивыми фотокарточками звезда решила лечь на песок. Оказалось, что как раз в нем водятся песчаные мухи, которые искусали Ксению Бородину. Теперь все тело ведущей в волдырях.

Ранее "Дни.ру" писали, что россияне дали отпор сорвавшейся из-за критики Бородиной.