Кудрявцева не смогла сдержать слез после слов Костомарова

Известная телеведущая очень болезненно отреагировала на откровения Романа Костомарова. Лера Кудрявцева славится своей стойкостью, а потому очень просила убрать из финального монтажа шоу "Секрет на миллион" момент, в котором она расклеилась.

Дело было вовсе не в чем-то действительно шокирующем, просто журналистка показала себя абсолютно искренним человеком, который не смог сдержаться после услышанного. Лера Кудрявцева фактически проплакала всю программу, пока слушала трагическую историю Романа Костомарова — к счастью, со счастливым концом.

В ходе съемок программы Роман Костомаров всячески подчеркивал: последнее, чего бы он хотел — это вызывать чувство жалости. Олимпийский чемпион в очередной раз показал себя настоящим мужчиной. Фигурист горит желанием вновь выйти на лед и радовать своим искусством многочисленных поклонников. Он очень благодарен людям за сочувствие, однако призывает не грустить по нему, а мотивировать — в конце концов, он смог оправиться от операции.

Роман Костомаров не имеет ни малейших сомнений в том, что очень скоро он вновь станет полноценным участником всевозможных ледовых шоу, столь любимых российскими зрителями. Слушая столь трогательные мотивированные речи олимпийского чемпиона, Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез.

Лера является очень опытной журналисткой и не хотела, чтобы эти моменты видели ее многочисленные поклонники — однако все равно призналась об этом в интервью. По ее словам, Роман Костомаров настаивал, что ему нужна не жалость. Действительно, можно только восхищаться его мужеством и силой воли — какая здесь может быть жалость? Роман Костомаров обманул и смерть, и инвалидность, и вернулся на лед — туда, где ему самое место.