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Среда 11 октября

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Бабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль

Бабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль
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Популярная певица рассказала о том, как однажды ей посчастливилось встретиться с народной артисткой после того, как она сбежала из России. Правда, Алла Пугачева была не очень рада видеть давнюю подругу.

Ни для кого не секрет, что многие звезды российской эстрады приняли решение покинуть родные земли в прошлом году по известной для всех причине. Одним из таких примеров служит отъезд Аллы Пугачевой в Израиль. Многие коллеги по цеху не поняли такого поступка народной артистки.

На днях Надежда Бабкина поделилась своими мыслями, касающимся отъезда за границу. Как оказалось, бывшая ведущая передачи "Модный приговор" не может долго находиться на чужбине. Через несколько дней пребывания ей хочется вернуться домой. Да и артистка не уверена, что вообще могла бы долгое время жить в другой стране.

Более того, певица решила обсудить тех коллег по цеху, которые сбежали из России. Она убеждена, что звезды могут вернуться на Родину, но не уверена, что народ все-таки примет их. Да и если примет, то осадочек на душе все равно останется у каждого. Надежда Бабкина считает, что не страшно то, что они уехали, ужасно то, что они начали поливать грязью страну, которая все это время кормила их.

Также Надежда Бабкина раскрыла подробности встречи с Аллой Пугачевой после ее отъезда в Израиль. Известно, что она произошла на похоронах дизайнера Валентина Юдашкина. Как оказалось, диалога между ними не было. Коллеги по цеху просто поздоровались друг с другом. Как убеждена Надежда Бабкина, тоски в глазах народной певицы не было.

"Судя по всему, она сама ни с кем не хотела разговаривать. Тоски в ее глазах я не увидела", – поделилась певица.

Ранее "Дни.ру" писали, что гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе.

11 октября 2023, 17:05
Надежда Бабкина. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
thevoicemag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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