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Среда 11 октября

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Покинувшая страну актриса Кузьмина родила дочь

Покинувшая страну актриса Кузьмина родила дочь
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Звезда сериала "Кухня" покинула Россию еще в прошлом месяце, будучи беременной. В итоге Ольга Кузьмина родила в Аргентине.

Соответствующую фотографию Ольга Кузьмина опубликовала на своей странице в социальной сети, сообщает издание Neva.Today. Актриса безумно счастлива родить второго ребенка от своего любимого мужа Евгения Апанасевича. Пара поженилась еще в середине этого лета, после чего отправилась в путешествие — супруги предпочли Аргентину. Теперь дочка замечательной пары может гордиться тем, что является уроженкой этой страны.

Тем не менее, вопреки разнообразным толкам, семья Ольги Кузьминой вовсе не намерена покидать родную страну. Пара очень благодарна аргентинскому роддому за то, что его медики обеспечили успешное рождение дочери, однако уже менее, чем через месяц, муж и жена вернутся в Россию.

Напомним, что как у жены, так и у мужа уже есть отпрыски от предыдущих браков: сыну Ольги Кузьминой Гордею сейчас уже 10 лет — ребенок родился в браке с Алексеем Терещенко. В путешествие по латинской Америке супруги предпочли отправиться вдвоем: мальчик проводит время с бабушкой. Дети Апанасевича также остались в России.

Актриса Ольга Кузьмина начала свою карьеру, как и очень многие звезды российского кино, в детском киножурнале "Ералаш". На достигнутом она останавливаться не стала, и смогла пробиться из юношеских кинопроб в большое кино. Ее звездным часом стала роль очень обаятельной и милой официантки в нашумевшем российском сериале "Кухня". А совсем недавно актриса шагнула еще дальше и сыграла звездную роль в фильме "Чебурашка", побившем все рекорды.

11 октября 2023, 16:15
Ольга Кузьмина. Фото: © Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com
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Любовь Зайцева. Фото: Дни.ру
Ольга Кузьмина. Фото: Дни.ру
Сергей Лазарев. Фото: Дни.ру
Юлия Волкова. Фото: Дни.ру
Влад Топалов. Фото: Дни.ру
Яна Поплавская. Фото: Дни.ру
Глюкоза. Фото: Дни.ру
Александр Головин. Фото: Дни.ру
Анна Цуканова-Котт. Фото: Дни.ру

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