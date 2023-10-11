"Без которой не может и с которой не может": Верник влюбился в двух женщин

Популярный актер шокировал общественность неожиданной новостью. Игорь Верник признался, что повстречал ту самую.

Популярный актер за всю жизнь сыграл в более чем 100 картинах. Среди них "Мастер и Маргарита", "Женская дружба", а также известные ситкомы "Кухня", "Физрук", "Псих". Помимо карьеры в кино у артиста на счету участие в разных проектах на телевидение. Например, он стал ведущим в "Слава Богу, ты пришел", "Один в один", "Две звезды. Отцы и дети". Сегодня Игорь Верник является одной из самых знаменитых и обсуждаемых личностью в российском шоу-бизнесе.

На днях стало известно о премьере долгожданного фильма "Первая любовь" режиссера Светланы Проскуриной. В картине приняли участие многие популярные актеры. Среди них и Марина Брусникина, и Лиза Кугай, и Алексей Вертков, а также неповторимый Игорь Верник.

Как сообщает Пятый канал, в основе сюжет лежит преступление, в котором главным подозреваемым становится герой, которого играет Игорь Верник. Сам актер убежден, что он впервые играет подобного персонажа. К слову, помимо детективной линии, в фильме присутствует и любовная история.

Как оказалось, по сюжету Игорь Верник встретил ту самую, без которой не может и с которой не может. Перед ним стоит тяжелый выбор, что делать в такой ситуации.

"Какие-то счастливые и мучительные отношения, и это всегда трудный выбор, как быть в этой ситуации", – признается актер.

Ранее "Дни.ру" писали, что Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым.