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Среда 11 октября

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ТОП мелодий вместо гудков при звонке: что выбирают россияне в 2023

ТОП мелодий вместо гудков при звонке: что выбирают россияне в 2023
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Названы самые популярные мелодии, которые привлекли народ в этом году больше остальных.

Согласно исследованиям, которые проводил известный оператор связи, музыкальные вкусы россиян в этом году изменились. Так уж заведено, что российский шоу-бизнес не стоит на месте — одни звезды затухают, а другие разгораются с новой силой.

Многие наши соотечественники на своих смартфонах ставят вместо гудков любимые или просто приятные песни. Специалисты составили рейтинг таких мелодий на основании выбора россиян.

Тренд осени 2023 – это треки Анны Асти "Царица" и "По барам". В топ вошли также композиции группы "Король и шут", как сообщает информационное агентство URA.RU. Третье место получили звезды шоу-бизнеса Гио Пика и Кравц с композицией "Где прошла ты".

Похоже, теперь Анна Асти, будучи №1, стремится удержать свою популярность в мире отечественной музыки. Для этого необходимо не только регулярно радовать народ талантом и впечатляющим творчеством. Для сохранения репутации следует категорически исключить недоразумения в плане организации концертов.

Этот момент очень важен, а примеров в российском шоу-бизнесе более чем достаточно. Например, недавно рэпер Баста вызвал переполох поклонников из-за проблем со входом на концерт. Как пишет ОСН — народ заподозрили в использовании поддельных билетов.

К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Теперь она служит уроком для представителей шоу-бизнеса — наверняка и Анна Асти сделала выводы.

11 октября 2023, 15:36
URA.RU✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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