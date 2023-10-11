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Среда 11 октября

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Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом

Теперь официально: Навка покидает Москву на фоне тайной связи с Лепсом
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Как стало известно, Татьяна Навка уезжает из столицы, чтобы презентовать свое ледовое шоу в Екатеринбурге.

Шоу знаменитой спортсменки Татьяны Навки пользуется большим спросом у зрителей уже не один год. Публика раскупает билеты на ледовые спектакли в разных городах, словно горячие пирожки, и практически без исключений остается в полном восторге. Теперь стало известно, Татьяна Навка решила порадовать и жителей Екатеринбурга.

Как официально сообщает URA.ru, известная фигуристка впервые представит в городе свое шоу "Спящая красавица". Отмечается, что оценить труды Навки и ее команды екатеринбуржцы смогут уже в ноябре. В спектакле на льду по мотивам сказки Шарля Перро примет участие олимпийская чемпионка и любимица публики Алина Загитова. Кроме того, звездами шоу станут известные фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Вероятно, Татьяна Навка не зря покидает Москву ради шоу в Екатеринбурге. Организаторы мероприятия дали понять, что спортсменка подготовила невероятный спектакль и планирует впечатлить публику по-настоящему завораживающим зрелищем. Сообщается, что постановка будет богата на спецэффекты, оригинальные костюмы и качественное музыкальное сопровождение.

Как уточняется, во время шоу можно будет услышать голоса Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и других известных артистов. Наверняка для многих зрителей станет большим сюрпризом то, что к созданию спектакля приложили руку такие именитые звезды. Какое-то время Татьяна Навка хранила связь с Григорием Лепсом и другими знаменитостями в тайне, а теперь она раскрылась.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Татьяна Навка рассказала об участии Костомарова в ее ледовом шоу.

11 октября 2023, 13:10
Татьяна Навка. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.Ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

Певица Вера Брежнева во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Съемки певицы Алсу.
Певица Алсу.
Певица Вера Брежнева в павильоне "Космос" на ВДНХ.
Фигуристка Татьяна Навка на Триумфальной площади во время съемок развлекательной программы "Новогодняя ночь на Первом канале".
Фигуристка Татьяна Навка.
Певица Жасмин и фигуристка Татьяна Навка.

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