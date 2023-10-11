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Среда 11 октября

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Дала потрогать и оценить: 62-летняя Малышева появилась в белье на глазах у публики

Дала потрогать и оценить: 62-летняя Малышева появилась в белье на глазах у публики
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Елена Малышева примерила на себя компрессионные чулки в новом выпуске программы "Жить здорово".

Известную передачу, бессменной ведущей и руководителем которой является Елена Малышева, любят за полезные советы о красоте, здоровье и прекрасном самочувствии. Кроме того, очаровывать зрителей не перестает и сама звезда шоу. Невооруженным глазом видно, что она полностью отдается своему делу и всеми силами старается сделать программу еще интереснее и поучительнее. Ради этого Елена Малышева не стесняется появляться перед публикой даже в самом необычном виде.

Сегодня, 11 октября, на экраны вышел очередной выпуск телепередачи. В нем Елена Малышева заговорила о здоровье и красоте ног вместе со специалистом в этом вопросе Сергеем Якушкиным. Знаменитая ведущая и эксперт рассказали зрителям о пользе компрессионного белья и прямо в студии продемонстрировали, как его правильно использовать.

Малышева и Якушкин показали специальный прибор, который помогает без каких-либо усилий надевать чулки. Чтобы опробовать его в деле, телеведущая пригласила в центр студии одну из гостей программы. Звезда передачи не только дала все потрогать и оценить зрительнице, но и решила протестировать приспособление самостоятельно. Елена Малышева натянула на себя компрессионные чулки, следуя инструкциям эксперта, и появилась в белье на глазах у публики.

"У вас получилось лучше всех", – похвалил любимицу зрителей эксперт.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Елена Малышева уличила в безграмотности российских звезд.

11 октября 2023, 11:39
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

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