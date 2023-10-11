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Среда 11 октября

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Замена уехавшей Пугачевой: красавец-актер Бикович стал певцом

Замена уехавшей Пугачевой: красавец-актер Бикович стал певцом
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Многие знают Милоша Биковича как талантливого сербского актера театра и кино. Картины с его участием всегда среди лидеров проката. Но он еще и хороший певец. И записанный им с Дарьей Кузнецовой потенциальный хит "Танцуешь со мной" – тому лучшее подтверждение!

Ведь Кузнецова – главный сегодня отечественный хитмейкер, песни которой есть в репертуаре Сергея Лазарева, Димы Билана и Ольги Бузовой. Она тонко чувствует запросы аудитории, понимает природу того или иного артиста, что позволяет ей создавать идеальные с точки зрения шоу-бизнеса продукты.

Милошу Биковичу она предложила легкую танцевальную песню, в стиле популярной музыки, для которой написала слова и музыку. Уже из названия которой понятны ее характер и настроение.

Фото: пресс-служба

"Один твой взгляд, и захлопнулся капкан, но кто из нас попал, пока не знаю сам", – эту строчку можно считать сюжетной основной песни. Конечно, же песни о любви "от зари до зари", о ярких чувствах, о ревности и вранье. "Все наши ночи с тобой, где ты укрыта лишь мной, где мы вдвоем с тобой могут остаться мечтой», – поет Бикович. И образность этих строчек восхищает.

Композиция Милоша Биковича призвана поднять настроение и помочь расслабиться. И энергичная музыка Дарьи Кузнецовой для этого отлично подходит. Мелодический облик ее композиции изобилует массой разнообразных рисунков, при этом порции звуковых вкраплений возникают своевременно и не перегружают слух. Перкуссия утоплена в общую картину нужным и ненавязчивым образом. Баланс расставлен по нужным местам, что делает композицию гармоничной и запоминающейся.

Музыкальный эксперимент Биковича оказался успешным. И песню явно ждет счастливая судьба. Под нее хочется танцевать, жить и просто любить. Тем более сейчас, когда Алла Пугачева покинула страну, на эстраде есть вакантное место.

11 октября 2023, 10:17
Фото: пресс-служба
YouTube✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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