Обложивший себя иконами Михалков обескуражил народ: Что произошло?

Народный артист РСФСР Никита Михалков обратился ко всем неравнодушным. Его трогательная речь разошлась по социальным сетям соотечественников.

В комментариях на официальной странице своего шоу режиссер получил признание, в котором и вождя пролетариата вспомнили. "Спасибо большое за то, что Вы, Никита Сергеевич, делаете. Сталина "ругаю", что он не оставил преемника, а у Вас есть продолжатель?" – написали голосу эпохи. И действительно: кто сможет вот так вот, как Никита Михалков, с толком и с расстановкой рассуждать о судьбах славянских народов, взращивать патриотизм?

В очередном выпуске авторской программы "Бесогон ТВ" мастер киноискусства предлагает обсудить важный вопрос о государственных противоречиях, которые волнуют множество людей разного происхождения и культуры.

Чтобы подкрепить интерес российского народа к программе, на официальной странице шоу разместили слова Никиты Михалкова, касаемо различий славянского и западного миров. Кроме того, к тексту добавили ролик, на котором ведущий программы "Бесогон ТВ" обложил себя иконами в кабинете для съемок. Прославленный на всю страну Никита Михалков продемонстрировал в кадре лики святых, расположенные за своей спиной.

Режиссер обескуражил народ информацией, о чем свидетельствуют многочисленные реакции на его речь в комментариях к заметке. Люди даже поспорили справедливости ради. "Многие сейчас ищут свою культурную и национальную идентичность, но не стоит ее искать в унижении других наций", — высказались в комментариях. Но следит ли за риторикой в отзывах Никита Михалков?