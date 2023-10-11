Сломавшая в страшной автоаварии бедро Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне

В Москве в 14-й раз прошел гала-концерт XIV благотворительного фестиваля "Белая трость", приуроченный к Международному дню белой трости – символу незрячего человека. Среди выступавших была и недавно пережившая автоаварию Лада Дэнс. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней за кулисами.

57-летняя Лада Дэнс в августе попала в страшную автоаварию. Ее машина на скорости 110 километров в час врезалась в два автомобиля, которые столкнулись до этого. Как выяснилось, аварийного знака на трассе не было, поэтому водитель не сразу заметил остановившиеся авто. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.

"Я уже давно выхожу на сцену без костылей, но сегодня впервые вышла и на каблуках, – рассказала пережившая перелом бедра Лада. – Фактически я сейчас заново начинаю ходить. Помогают же мне это сделать и плавание, и пилатес, и занятия на пилоне (вертикальный шест, на котором выполняются акробатические трюки – Прим. ред.), к которым я вернулась".

"Подчеркну, это не эротика, а акробатика, которая очень хорошо стимулирует заживление и восстановление опорно-двигательного аппарата. Хотя врачи меня и и ругают. Ведь еще недавно меня возили на выступление на инвалидном кресле", – улыбается артистка.

Сегодня много пишут, что Дэнс хочет взыскать с транспортной компании 12 миллионов рублей. Но она открестилась: "Это не я, а мой директор и продюсер, – заверила она. – Я спала без сознания. И не знаю, кто и что там подавал, какие иски. Сейчас идет сбор документов, иск будет коллективный. Но вопрос, сколько в итоге решит выплатить страховая компания".