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Среда 11 октября

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Красавица Барановская прилюдно вызвала истерику на Первом канале

Красавица Барановская прилюдно вызвала истерику на Первом канале
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Ведущая Юлия Барановская смогла вывести юную героиню программы "Мужское/Женское" на откровенный разговор. Рассказывая свою историю, девочка не сдержала слез.

Многие иностранцы, побывавшие в России, отмечают, что наша страна богата на прекрасных женщин. Поэтому нет ничего удивительного в том, что российское телевидение полно привлекательных дам. Например, публика не перестает восхищаться очарованием Анны Семенович, о которой пишет телеканал “360”. Однако первой красавицей главного федерального канала страны давно считается Юлия Барановская.

Уже почти 10 лет бывшая жена Андрея Аршавина ведет программу "Мужское/Женское" на Первом канале. За это время телеведущая и ее коллега Александр Гордон видели многое в масштабах целой страны.

Тем не менее Юлия Барановская и ее напарник почти всегда сохраняют самообладание и сдержанность, чтобы выполнить свою главную задачу. Ведущие не забывают, что должны не только выслушать гостей ток-шоу, но и постараться им помочь.

Накануне в эфир вышел новый выпуск передачи, который получился очень непростым. В студии "Мужское/Женское" развернулась борьба за право заботиться о школьнице, которая потеряла маму. В данный момент Святославу воспитывают сестры погибшей родительницы, а отец, который сам шесть лет назад отдал им дочь, хочет ее вернуть.

Очевидно, подобная ситуация дается девочке очень тяжело. К тому же, как оказалось, в ее жизни, помимо семейной драмы, есть и другие проблемы. Красавица Юлия Барановская, как опытная мама, попыталась разговорить школьницу. Но тема оказалась для девочки настолько тяжелой, что ведущая своим вопросом прилюдно вызвала у нее истерику. Святослава рассказала о том, что ее травят в учебном заведении, и расплакалась прямо в студии программы.

"Что бы ни случилось, они говорят, что я "безмамная". Мне очень обидно. Потому что в этой ситуации не виновата я", – поделилась девочка со слезами.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что стилисты сотворили с телеведущей. Россияне ахнули — внешне Юлия Барановская стала совсем другой.

11 октября 2023, 09:13
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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