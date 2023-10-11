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Вторник 10 октября

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Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино

Бывшая 29-летняя возлюбленная нашла пожилого миллиардера после расставания с Аль Пачино
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Звезда мирового кино Аль Пачино расстался со своей возлюбленной. Причина может быть связана с ребенком.

Аль Пачино находится в довольно почтенном возрасте – актеру сейчас 83. Несмотря на это, страсти вокруг его персоны не утихают. Актер угодил в новый скандал. В СМИ просочились сведения о результатах судебного заседания. Как выяснилось, престарелый актер успел стать отцом в четвертый раз. В июне этого года актриса Нур Альфалла, с которой он встречался с апреля 2022-го, родила ему сына. Мальчика назвали Романом.

Но спустя три месяца после рождения ребенка влюбленные расстались. Альфалла попросила полную опеку над ребенком, и актер признал отцовство. В судебных документах, которые были опубликованы, можно увидеть "добровольное согласие на признание отцовства".

83-летний Аль Пачино и 29-летняя Нур Альфалла подписали этот документ по прошествии шести дней с момента рождения их сына. Ко всему прочему Альфалла попросила, чтобы отец ее ребенка оплатил все судебные расходы на это дело. Причиной расставания актеров называют неверие актера в то, что Нур Альфалла смогла от него забеременеть. Хотя факт, что у него теперь есть четвертый ребенок, он подтвердил. Получается странная история: Аль Пачино не поверил в собственное отцовство.

Удивительно еще то, что молодая мама не раз была замечена в отношениях с мужчинами почтенного возраста. Среди них – Мик Джаггер, Клин Иствуд, Николас Берггруен.

Кстати говоря, она вернулась к последнему из них после расставания с Аль Пачино. Но назвать Нур Альфаллу охотницей за богачами было бы странно. Она сама является наследницей миллиардера.

11 октября 2023, 02:12
The blast• Требует проверки

Фоторепортаж

Лучшие роли Аль Пачино

"Крестный отец" (1972), после выхода которого молодой Аль Пачино проснулся знаменитым
В фильме "Адвокат дьявола" (1997) Аль Пачино сыграл вместе с будущей звездой "Матрицы" Киану Ривзом
В фильме "Донни Браско" (1997) Аль Пачино предстал в образе стареющего мафиози
В фильме "Бессонница" (2002) партнером Пачино по площадке был другой культовый актер - Робин Уильямс
В фильме "Море любви" (1989) Аль Пачино играет детектива Фрэнка Кэллера, который ищет серийного убийцу
В "Венецианском купце" (2004) Аль Пачино показал, как легко ему даются не только роли в криминальных фильмах, но и работы в экранизациях пьес Шекспира
Аль Пачино показал себя в роли скандального продюсера, представшего на суде за убийство актрисы в фильме "Фил Спектр" (2012)
В фильме "Запах женщины" (1992) Пачино стал слепым полковником разведки Фрэнком Слэйдом
Великий актер проявил себя и в сериалах, один из которых - "Ангелы в Америке" (2003)

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