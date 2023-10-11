Проклятие или совпадение? Дочь загадочно погибшей актрисы Голубевой настигла та же участь

В памяти многих Екатерина Голубева осталась "русской Анджелиной Джоли". Артистка скончалась при странных обстоятельствах, а через 10 лет ее судьбу повторила дочь.

Екатерина Голубева – актриса с по-настоящему непростой и печальной судьбой. Она стала звездой европейского артхауса, но до последнего мечтала сниматься на родине, которая ее так и не приняла. Наследница знаменитости, Ина-Мария Бартайте, пошла по ее стопам и тоже стала артисткой. У девушки были все шансы построить успешную карьеру в кино, но судьба распорядилась иначе. К сожалению, она рано покинула этот мир и ушла из жизни спустя 10 лет после кончины матери.

Свою среднюю дочь Екатерина Голубева родила во втором браке. Будущего мужа, литовского режиссера Шарунаса Бартаса, актриса встретила на съемках фильма "Три истории". Вскоре у них закрутился роман, а через некоторое время влюбленные вместе перебрались во Францию. В 1996 году на свет появилась их общая дочь Ина-Мария Бартайте. Как отмечает Пятый канал, к тому моменту Екатерина Голубева уже воспитывала сына от первого брака.

Несмотря на появление наследницы, сохранить семью у супругов не вышло. Когда дочери исполнилось пять лет, актриса разошлась с мужем. Ее следующим избранником стал французский режиссер Леос Каракс. В этих отношениях Екатерина Голубева не только родила еще одну дочь, но и сделала серьезный рывок в карьере. Однако реализоваться в России, как она и мечтала, артистка не смогла.

Поговаривали, что в последние годы жизни Екатерина Голубева столкнулась с затяжной депрессией. А 3 августа 2011 года актрисы не стало. Она скончалась в возрасте 44 лет при загадочных обстоятельствах. Ее тело обнаружили на одной из станций метро в Париже. По одной из версий, звезда покончила с собой. Однако также были предположения, что ее смерть – дело рук убийцы. Точную причину кончины знаменитости выяснить не удалось.

Ина-Мария Бартайте повторила судьбу матери и скончалась спустя 10 лет после ее смерти. В апреле 2021 года она погибла в Вильнюсе в результате ДТП, когда ехала на велосипеде. С тех пор многие задаются вопросами о том, виновато ли в смертях матери и дочери родовое проклятие, или же это печальное стечение обстоятельств было простым совпадение. Как бы там ни было, наследница Екатерины Голубевой не дожила до своего 25-летия всего месяц.