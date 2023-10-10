Недоброе утро: Гагарину с ссадинами на лице нашли в гримерке

Певица и актриса Полина Гагарина в необычном виде вышла на связь с поклонниками.

Полина Гагарина является не только талантливой певицей, но и профессиональной актрисой. В 2010 году артистка окончила школу-студию МХАТ. Обучившись актерскому мастерству, она стала сниматься в кино. Первой серьезной работой на этом поприще для знаменитой вокалистки стал фильм Армена Ананикяна и Виталия Рейнгеверца "Одной левой", премьера которого состоялась в 2015 году.

Сегодня Полина Гагарина продолжает сниматься в кино. Например, недавно артистка рассказала, что в настоящий момент занята на съемках сериала, название которого не уточнила. Известно, что в звезды главная роль, и при этом очень интересная. Скоро россияне смогут оценить новую работу любимой артистки.

А пока поклонники могут довольствоваться кадрами со съемок фильма. Недавно, зайдя в аккаунт звезды в популярной социальной сети, они нашли ее в гримерке – певица опубликовала видео, записанное в гримвагене. На кадрах Полина Гагарина предстала с ссадинами – на щеке и на лбу – очевидно, ненастоящими.

"Съемочный день 12. Раны на месте. Всем доброе утро. Или оно у вас тоже не очень доброе?", – обратилась артистка к фанатам.

Ранее у Полины Гагариной случился форс-мажор, и звезде пришлось выкручиваться. Подробнее об этом писали "Дни.ру".