Сильно набрала: Собчак изумила метаморфозами на фоне слухов о беременности

Ждет ли Ксения Анатольевна ребенка, или речь о том, что журналистка сильно перебрала со сладким? Ксения Собчак действительно серьезно поправилась. Так в чем же дело?

Есть мнение, что фигуру Ксении Собчак серьезно искажает видеокамера. Но, к сожалению или к счастью, далеко не все можно оправдать простыми техническими неполадками. Если сравнить фотографии светской львицы буквально месячной давности со свежими изображениями, разница становится абсолютно очевидной.

Ксения Собчак всегда славилась изумительной фигурой, и даже во время беременности журналистка держала марку. Однако именно сейчас светской львице не удалось скрыть очевидные перемены. Судя по опубликованным фотографиям, Ксения серьезно прибавила в килограммах.

Набор веса можно было бы списать на кучу самых разных причин, однако ключевой момент не позволяет этого сделать. У телезвезды заметно увеличилась грудь. Поэтому фанаты полагают: Ксения Собчак беременна. Автор телеграм-канала "Героиня Татлера" пишет: "На днях столкнулась с Ксенией нос к носу и была изумлена тем, насколько сильно она набрала килограммов".

С одной стороны метаморфозы с фигурой Ксении Собчак можно объяснить банальным перееданием — разумеется, все мы люди и рано или поздно поддаемся слабостям. Если светская львица могла себе позволить пару-тройку бисквитных пирожных на ночь, разумеется, лишние калории отразились бы не только на животе и бедрах — они неизменно уходят и в грудь, которая сейчас кажется больше.

Тем не менее, Ксения Собчак никогда не была замечена в потакании слабостям — зато она неоднократно становилась матерью. Да, мы не знаем точно, в каком положении журналистка сейчас. Тем не менее, как бы то ни было, мы от всей души желаем ей и ее гипотетическому малышу здоровья.