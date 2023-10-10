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Вторник 10 октября

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Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза

Костомарову пришлось отказаться от самого дорогого ради покупки протеза
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Фигурист Роман Костомаров продал весьма дорогую вещь.

Роман Костомаров после длительной болезни, отнявшей у него конечности, по сей день проходит реабилитацию и учиться жить при новых обстоятельствах. Спортсмен, обзаведшийся протезами, учится выполнять некогда самые простые для него действия – ходить, бегать, прыгать, писать...

Конечно, родные и близкие оказали Роману Костомарову большую поддержку, в том числе материальную. Но и ее мало. Фигуристу пришлось продать японский мотоцикл Yamaha, которым пользовался ранее, ради покупки протеза для руки. "Это дорогостоящие игрушки", – цитирует супруга Оксаны Домниной "Радио 1". Впрочем, в новой жизни мотоцикл вряд ли будет нужен лишившемуся конечностей спортсмену.

Понятно, что среди имущества Романа Костомарова спортбайк – одна из самых дорогих вещей, и расставаться с ней, наверняка, было сложно. Но фигуристу вернут часть потраченных на протезы денежных средств. Такую возможность предоставляет государство, которому спортсмен выразил благодарность.

Кстати, на выставке в Сочи Роман Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы. Например, фигурист хочет протестировать стопы одного из производителей. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

10 октября 2023, 18:45
Роман Костомаров. Фото: соцсети
РИА Новости Спорт✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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