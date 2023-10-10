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Вторник 10 октября

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Отслуживший в Израиле Виторган рискует оказаться на фронте

Отслуживший в Израиле Виторган рискует оказаться на фронте
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Только что демобилизовавшийся внук Эммануила Виторгана может быть вновь призван на службу с оружием в руках.

События, развернувшиеся между Израилем и их традиционными врагами, уже успели взбудоражить весь мир. ЦАХАЛ закономерно стремится защитить свою Родину и в порыве патриотизма призывает на службу новых людей. А они очень нужны, ведь, как сообщает URA.RU, палестинское движение ХАМАС начало "самый жесткий обстрел" Тель-Авива и Ашдода. На фронте рискует оказаться Даниил Виторган, сын актера Максима Виторгана и внук знаменитого российского актера Эммануила Виторгана, сообщает "Общественная служба новостей".

Отметим, что конфликт длится немногим более двух суток, однако за это время военные службы Израильского государства успели призвать около 300 тысяч солдат и офицеров. Причем здесь Виторган? Очень просто: в свои 23 года он четко избрал свою позицию и поступил на службу в Армию обороны Израиля.

Что примечательно, ранее внук Эммануила Виторгана уже состоял на службе в армии — Даниил отдавал свой долг Вооруженным силам Российской Федерации. Честно отслужив положенное ему время, парень закономерно решил продолжить актерскую династию и стал студентом ВГИКа. Однако что-то резко изменилось: в конце 2022 года Даня поменял мнение и покинул страну. Нам неизвестно, стала ли причиной этих перемен частичная мобилизация в России, однако он не просто мигрировал в Израиль, но и практически сходу записался в армию Израиля.

Вполне вероятно, что внук Эммануила Виторгана хотел в ускоренном порядке получить гражданство Израиля — получив заветный паспорт, Даниил поехал по Европе. В частности, свой 23-й день рождения он отметил в столице Нидерландов — Амстердаме. Тем не менее, в настоящий момент он находится в Тель-Авиве и следует примеру своих соотечественником, скупая в огромном количестве продукты питания.


10 октября 2023, 17:35
Флаг Израиля. Фото: © Christian Reister/Global Look Press/globallookpress.com
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Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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