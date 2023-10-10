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Вторник 10 октября

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Переснятую на современный лад советскую комедию покажут россиянам на Новый год

Переснятую на современный лад советскую комедию покажут россиянам на Новый год
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Телеканал ТНТ снова готовит ремейк советской комедии. На сей раз звезды канала изобразят героев известного фильма Леонида Гайдая.

В прошлом году телеканал ТНТ показал россиянам фильм "СамоИрония судьбы", снятый по мотивам советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!". Современный новогодний мюзикл пришелся по вкусу искушенным зрителям, поэтому было решено обыграть еще один хит – "Иван Васильевич меняет профессию".

31 декабря россияне увидят фильм "Иван Васильевич меняет все", в котором снялись такие именитые артисты, как Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Баста, Павел Воля, Михаил Лагашкин, и другие знаменитости. В съемках приняла участие и находящаяся на пике популярности Анна Асти, сообщает neva.today.

Авторы ремейка советской комедии не стали полностью копировать сюжет. Они отразили в сценарии современные реалии. Например, изобретатель Шурик будет пользоваться VPN, помогая Ивану Грозному вернуться в свое время. Создатели обещают много юмора и музыки.

Конечно, далеко не всем приходятся по вкусу такие перезапуски советских комедий. Однако, как показывает количество просмотров прошлогоднего новогоднего хита ТНТ, свой зритель у таких телевизионных проектов все-таки есть.

10 октября 2023, 18:05
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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