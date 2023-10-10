Семья покинувшего Россию Назарова пережила потрясение: что произошло

Звезду сериала "Кухня" давно пытаются признать иноагентом, но, видимо, пока весомых оснований для этого нет. Тем не менее, семью Дмитрия Назарова, покинувшего Россию после известных всем событий, продолжают разрывать скандалы: обокрали его дочь.

23-летняя Арина Назарова, подобно многим москвичам, не стеснялась прибегать к услугам клининговых компаний. Уборщица из Таджикистана три года исправно выполняла свои обязанности, не вызывая никаких нареканий, однако недавно решилась перейти грань — причем грань весьма серьезную.

Вчера Арина, дочь Дмитрия Назарова, вошла в свою квартиру и была потрясена представшей перед ней картиной. Неудивительно, ведь, как правило, девушка привыкла уходить из бардака и возвращаться в идеальный порядок. На сей раз взору Арины предстал абсолютный переполох: шкафы перевернуты и разломаны, одежда на полу, дверях и окнах. Совершенно очевидно, что грабители не просто наткнулись на случайное жилище, а искали что-то конкретное.

И нашли — мы не знаем, была ли осведомлена таджикская уборщица дочери Дмитрия Назарова о том, где именно Арина хранила свои сбережения, однако они были найдены и похищены. Три с половиной миллиона рублей девушка, совершенно не подозревая предательства, простодушно держала в тумбе возле кровати. Об этом также рассказывает "Царьград".

Арина спешно стала набирать уборщицу — и, разумеется, это было бесполезно, имело смысл набирать только 102. Полицейские сработали очень оперативно и уже на следующий день после подачи заявления поймали таджикскую уборщицу — женщина из союзной республики не стала отрицать свою вину. Возбуждено уголовное дело. Как отреагировал на происшествие Дмитрий Назаров, пока неизвестно.



