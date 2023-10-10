"Есть страх, что останусь хромать": Асмус рассказала подробности восстановления после перелома

Актриса Кристина Асмус проходит реабилитацию после перелома стопы. Но это не мешает ей сниматься в кино.

После тяжелого перелома Кристина Асмус перенесла не менее тяжелую операцию. Как призналась артистка, после хирургического вмешательства ее рвало, была температура, и она два дня "питалась" капельницами.

Сейчас Асмус проходит курс реабилитации. Но это вовсе не означает, что девушка сидит на больничном. Актриса отметила, что ее преследует злой рок с ногами: что ни год, то вывих или перелом. Сейчас она носит специальную послеоперационную обувь и ходит на костылях. Асмус с иронией заявляет, что перелом того стоил, ведь ее коллеги в буквальном смысле "носят на руках". За внимательное отношение и поддержку она не раз их благодарила. При этом девушка опасается, что постоянное передвижение на костылях может перерасти в привычку. "Есть страх, что останусь хромать", – призналась она.

Кристина Асмус вышла на работу спустя три дня поле выписки. Поначалу она едва могла встать на ногу, но со временем уже самостоятельно выполняла актерские трюки. Вместе с тем Кристина Асмус соблюдает рекомендации врачей: между дублями девушка обязательно прикладывает что-то холодное к ноге и держит ее горизонтально.

Напомним, что ранее Кристина Асмус получила травму стопы на съемках в Выборге. Врачи после осмотра настояли на проведении операции.

Об этом ранее писали "Дни.Ру".