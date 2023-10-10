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Вторник 10 октября

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Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву

Просидевшая два дня в бомбоубежище Глюкоза вернулась в Москву
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Популярная певица смогла вернуться на Родину после того, как уехала с семьей в Израиль. Глюкоза вместе с мужем и детьми поехала на концерт, но оказалась в центре страшных событий.

Популярная певица прославилась благодаря своим хитам "Невеста" и "Ненавижу". Артистка активно развивается не только в творческой сфере, но и в социальных сетях. Как известно, Глюкоза любит общаться с поклонниками и делиться подробностями жизни.

На днях в Израиле произошло страшное событие. Известно, что многие звезды оказались в самом центре военных действий. Среди них оказалась и популярная певица Глюкоза вместе с супругом и детьми. Дело в том, что семья отправилась на концерт знаменитого исполнителя Бруно Марса.

В это же время на Израиль напала Палестина. Семье Глюкозы пришлось провести два дня не на долгожданном концерте, а в бомбоубежище. Все время она держала в курсе происходящего не только близких, но и поклонников. В своем микроблоге она делилась фотографиями и видео, рассказывая, что с ними происходит.

Сегодня певица поделилась, что спустя два дня нахождения в бомбоубежище она смогла вернуться в Москву. Известно, что регистрация проходила дольше, чем обычно. Однако ожидания оправдались, семье Глюкозы удалось улететь в столицу.

"Так все волнуются и переживают. Мы дома, в Москве. Все хорошо", – цитирует RT слова популярной артистки.

Ранее "Дни.ру" писали, что уставшая от всего Глюкоза ушла из дома.

10 октября 2023, 15:14
Глюкоза. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Глюкозы• Требует проверки

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Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
Фото: пресс-служба Жара Music Awards

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