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Вторник 10 октября

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Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой

Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой
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Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* внезапно "ожил". Похоже, что во владениях знаменитостей идет ремонт.

Подмосковная вотчина Аллы Борисовны и ее супруга вот уже больше года стоит без своих хозяев. После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию, ходили слухи о скорой продаже владений. Но этого пока не произошло.

Кроме персонала, который живет в домике для прислуги, на территории замка никто не был замечен. И вот появились сообщения о том, что на территории владения идет активная работа. По сообщения СМИ, в замке много рабочих. Также говорится о том, что накануне дворец посещал специалист по энергетике. Он изготавливает электроинфраструктуру для крупных объектов. Позже заметили, как другой сотрудник отъезжал от дворца на машине.

Как сообщает канал SHOT, в одной из частей замка проводят ремонтные работы. Кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой? Не своих ли хозяев?

Такие предположения, скорее всего, пока не станут былью. Так как ранее Максим Галкин* сообщал, что он и его супруга Алла Пугачева остаются в Израиле. Также Галкин* в обращении к своим подписчикам ранее заявлял, что гордится быть гражданином Израиля и пошел бы воевать за Святую Землю, если бы основания на то были. Основания до сих пор не появились, и Максим Галкин* решил, что для помощи достаточно "сдавать кровь".

О том, что ко мнению Галкина* присоединилась и гражданка Израиля Собчак, ранее писали "Дни.Ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

10 октября 2023, 14:28
Телеграм-канал SHOT• Требует проверки

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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