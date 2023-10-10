Из Грязи в новую жизнь: кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой

Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* внезапно "ожил". Похоже, что во владениях знаменитостей идет ремонт.

Подмосковная вотчина Аллы Борисовны и ее супруга вот уже больше года стоит без своих хозяев. После того, как Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию, ходили слухи о скорой продаже владений. Но этого пока не произошло.

Кроме персонала, который живет в домике для прислуги, на территории замка никто не был замечен. И вот появились сообщения о том, что на территории владения идет активная работа. По сообщения СМИ, в замке много рабочих. Также говорится о том, что накануне дворец посещал специалист по энергетике. Он изготавливает электроинфраструктуру для крупных объектов. Позже заметили, как другой сотрудник отъезжал от дворца на машине.

Как сообщает канал SHOT, в одной из частей замка проводят ремонтные работы. Кого ждет отремонтированный замок Галкина* и Пугачевой? Не своих ли хозяев?

Такие предположения, скорее всего, пока не станут былью. Так как ранее Максим Галкин* сообщал, что он и его супруга Алла Пугачева остаются в Израиле. Также Галкин* в обращении к своим подписчикам ранее заявлял, что гордится быть гражданином Израиля и пошел бы воевать за Святую Землю, если бы основания на то были. Основания до сих пор не появились, и Максим Галкин* решил, что для помощи достаточно "сдавать кровь".

О том, что ко мнению Галкина* присоединилась и гражданка Израиля Собчак, ранее писали "Дни.Ру".

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

