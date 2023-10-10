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Вторник 10 октября

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Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки

Обидел Клаву Коку: Егор Крид принес публичные извинения после неудачной шутки
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Егор Крид попросил у Клавы Коки и поклонников прощения за шутку о ее новых отношениях.

Несколько недель назад на канале "Пятница" стартовал проект "Сердце Клавы". В рамках шоу известная певица и кумир молодежи Клава Кока искала свою любовь среди претендентов, количество которых стремительно уменьшалось с каждым выпуском. В минувший вторник, 3 октября, зрители наконец узнали, кто завоевал сердце артистки. Однако далеко не все смогли порадоваться за новоиспеченную пару и приняли решение Клавы Коки.

Из трех финалистов, которые боролись за ее внимание, звезда выбрала лишь одного. В последней серии выяснилось, что ее очаровал блогер и модель Александр Поверин. Среди поклонников проекта было немало тех, кто болел именно за него. Но хейтеров нового избранника Клавы Коки оказалось значительно больше. Поэтому после выхода финала шоу на влюбленную парочку обрушилась волна критики и недовольства.

Не остался в стороне от скандала и коллега артистки Егор Крид. В свое время певец тоже искал любовь на подобном проекте, но его попытки едва ли увенчались успехом. Поэтому сейчас исполнитель относится к таким шоу скептически. На днях Егор поиронизировал на тему новых отношений Клавы в комментариях, намекнув, что на самом деле она не встречается с Александром. Теперь ему пришлось принести публичные извинения за свои слова.

Клава Кока опубликовала в блоге видео со своим обидчиком. На кадрах Егор Крид объяснил, что его высказывание было лишь шуткой, не имеющей ничего общего с реальностью. Кроме того, певец пообещал подруге впредь говорить о ее новом романе только хорошее. Судя по атмосфере в кадре, ко всему происходящему оба артиста отнеслись с юмором.

"Это, так называемый, рофл. Но сегодня я поклялся, что не буду как-то шутить или обсуждать негативно отношения Клавы", – с улыбкой заявил Егор Крид.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Роза Сябитова отказалась верить в искренность романа Клавы Коки.

10 октября 2023, 13:36
Егор Крид. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Одиночество, несбывшиеся надежды и скандалы: как сложилась судьба участников "Холостяка"

Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Сергей Карпухин/ ТАСС

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