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Вторник 10 октября

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"Квадрат старости": какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача

"Квадрат старости": какая деталь во внешнем виде 73-летнего Буйнова насторожила врача
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Для своих лет Александр Буйнов выглядит довольно бодро и свежо. Однако специалист уверен, что артисту есть над чем поработать.

Александр Буйнов уже долгие годы имеет репутацию ловеласа и покорителя женских сердец. Более того, он продолжает подтверждать эти звания даже в свои 73 года. Несмотря на свой возраст, певец по-прежнему может похвастаться харизмой, обаянием и привлекательным внешним видом. Однако даже ему, как считает эксперт в вопросе внешних преображений, есть куда стремиться.

Пластический хирург Дмитрий Зимин внимательно рассмотрел снимки артиста и озвучил свой вердикт в беседе с изданием "Страсти". Специалиста насторожила одна деталь во внешнем виде певца, указывающая на его возраст. По мнению эксперта, у любимца публики и похитителя дамских сердец образовался так называемый "квадрат старости".

Эксперт отметил, что нижняя часть лица звезды претерпела изменения. Как считает врач, с годами кожа знаменитости слегка опустилась. Из-за этого, по мнению специалиста, форма лица певца стала напоминать квадрат. А вот кожу в верхней части, как отметил эксперт, Александр Буйнов смог сохранить в удивительно подтянутом и моложавом виде.

"Ввиду того, что ткани опустились и образовался, как я его называю, "квадрат старости" – лицо квадратное, наметились брыли", – высказал свое мнение пластический хирург.

И хотя артист все еще может дать фору многим молодым красавцам, пластических хирург уверен, что благодаря подтяжке лица его лицо могло бы стать еще краше. Как известно, у музыканта и без того нет отбоя от поклонниц. Но если бы Александр Буйнов решился на вмешательство, их число, несомненно, стало бы еще больше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Буйнов рассказал о борьбе с онкологией.

10 октября 2023, 12:16
Александр Буйнов. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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