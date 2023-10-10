Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами

Ирина Безрукова поделилась в своем блоге кадрами из нового выпуска программы, посвященной памяти Михаила Задорнова. В студии передачи актриса поделилась воспоминаниями о покойном драматурге.

Знаменитого юмориста и любимца публики Михаила Задорного не стало в 2017 году. Писатель скончался на 70-м году жизни после борьбы с опухолью головного мозга. Эта трагедия стала ударом для многих. Однако сегодня поклонников, коллег и близких актера греют и утешают приятные воспоминания, связанные с ним. Одним из них поделилась в новом выпуске программы "Эксклюзив" Ирина Безрукова.

В передаче, посвященной памяти покойного Задорнова, актриса вспомнила последнюю встречу с ним. На тот момент юморист уже был глубоко болен и, очевидно, чувствовал себя не лучшим образом. Безрукова рассказала, что брала у писателя интервью, которое затянулось на два часа. Во время беседы у артистки, по ее словам, возникло впечатление, что Михаил Николаевич устал из-за долгого разговора или большого количества дел. Однако позже Ирина Безрукова узнала всю правду.

Как оказалось, Задорнов долго собирался с силами, чтобы прийти к ней на интервью. Несмотря на свое состояние, драматург не хотел нарушить данное коллеге обещание. Также актриса вспомнила, что сразу после съемок писатель изъявил желание составить ей компанию на Московском международном кинофестивале, чтобы попасть на показ нового фильма своего любимого режиссера Вуди Аллена. Благодаря своему директору Ирина Безрукова смогла достать билет для Михаила Задорнова всего за час до мероприятия.

"Михаил Николаевич пришел. На него буквально все набросились, потому что он редко посещал светские мероприятия", – рассказала Ирина Безрукова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой.