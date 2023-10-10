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Вторник 10 октября

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Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами

Безрукова про последнюю встречу с глубоко больным Задорновым: Собирался с силами
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Ирина Безрукова поделилась в своем блоге кадрами из нового выпуска программы, посвященной памяти Михаила Задорнова. В студии передачи актриса поделилась воспоминаниями о покойном драматурге.

Знаменитого юмориста и любимца публики Михаила Задорного не стало в 2017 году. Писатель скончался на 70-м году жизни после борьбы с опухолью головного мозга. Эта трагедия стала ударом для многих. Однако сегодня поклонников, коллег и близких актера греют и утешают приятные воспоминания, связанные с ним. Одним из них поделилась в новом выпуске программы "Эксклюзив" Ирина Безрукова.

В передаче, посвященной памяти покойного Задорнова, актриса вспомнила последнюю встречу с ним. На тот момент юморист уже был глубоко болен и, очевидно, чувствовал себя не лучшим образом. Безрукова рассказала, что брала у писателя интервью, которое затянулось на два часа. Во время беседы у артистки, по ее словам, возникло впечатление, что Михаил Николаевич устал из-за долгого разговора или большого количества дел. Однако позже Ирина Безрукова узнала всю правду.

Как оказалось, Задорнов долго собирался с силами, чтобы прийти к ней на интервью. Несмотря на свое состояние, драматург не хотел нарушить данное коллеге обещание. Также актриса вспомнила, что сразу после съемок писатель изъявил желание составить ей компанию на Московском международном кинофестивале, чтобы попасть на показ нового фильма своего любимого режиссера Вуди Аллена. Благодаря своему директору Ирина Безрукова смогла достать билет для Михаила Задорнова всего за час до мероприятия.

"Михаил Николаевич пришел. На него буквально все набросились, потому что он редко посещал светские мероприятия", – рассказала Ирина Безрукова.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой.

10 октября 2023, 11:33
Ирина Безрукова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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