Пока не развалится: миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине

Чем еще удивит Ольга Бузова? Например, тем, что она ездит восемь лет на одной и той же машине.

Одна из самых богатых российских селебрити Ольга Бузова умеет экономить. Она не тратит деньги, по ее словам, на "атрибуты роскошной жизни", а предпочитает вкладывать деньги в дело.

Так, например, артистка на первые большие гонорары приобрела квартиру в северной столице для своей мамы. И не где-нибудь, а в центре Санкт-Петербурга на набережной реки Мойки .Доходы звезды оценивают в сто миллионов рублей в год, поэтому, очевидно – такие покупки она может себе позволить. В остальном, свои многомилионные гонорары, по словам блондинки, она вкладывает в свои же шоу, песни и клипы.

Но вот на новую машину Ольга Бузова тратить деньги не хочет. При том, что сейчас она обставляет свои новые московские апартаменты.

На своем старом синем "Мерседесе" селебрити ездит уже восемь лет и не собирается покупать новое авто. Как сказала она своему водителю "Пока не развалится". Что ж, экономика должна быть экономной. И знаменитость своим поведением только подтверждает это. Миллионерша Бузова из принципа ездит на старой машине. Скорее всего, принципа экономии. А, может, телеведущая вводит в заблуждение своих фанатов? Может, дело вовсе не в экономии, а в том, что этот синий "Мерседес" – своеобразная ностальгия по временам, когда Ольга Бузова так талантливо вела шоу "ДОМ-2".