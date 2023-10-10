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Вторник 10 октября

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"Живет во лжи с этим белым париком": Талызина жестко прошлась по Пугачевой

"Живет во лжи с этим белым париком": Талызина жестко прошлась по Пугачевой
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Популярная актриса назвала певицу бабушкой. Валентина Талызина рассказала, что всю жизнь Алла Пугачева обманывала саму себя и за это отдала самое дорогое, что у нее есть.

В прошлом году многие звезды эстрады приняли решение покинуть Россию по известной для всех причине. Одной из них стала популярная певица, от которой такого никто не ожидал. Правда, если ее супруг часто поливает грязью родные земли, то сама Алла Пугачева приняла решение хранить молчание.

Несмотря на то, что знаменитая певица старается быть за пределами происходящего, многие коллеги по цеху все равно обсуждают поступок Аллы Борисовны. Так, например, Валентина Талызина жестко прошлась по сбежавшей из России Пугачевой. Актриса убеждена, что своими действиями исполнительница хита "Миллион роз" лишилась самого дорогого, что у нее есть – голоса.

Также Валентина Талызина упрекнула Аллу Борисовну в том, что она живет во лжи и потеряла свой статус. Актриса убеждена, что звезда теперь не певица, а бабушка.

"Живёт во лжи с этим белым париком...И сейчас кто она? Бабушка", – цитирует Царьград звезду фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".

Стоит отметить, что популярная актриса часто обсуждает коллег по цеху, которые уехали за границу и теперь нелестно высказываются о своей Родине. Она убеждена, что такие люди не имеют ни чести, ни совести.

Ранее "Дни.ру" писали, что стало известно о пачке иностранных паспортов у Аллы Пугачевой.

10 октября 2023, 10:00
Алла Пугачева. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+

Вера Сотникова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Ксенофонтова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Григорьев-Аполлонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

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