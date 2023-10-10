Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартируНаказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру

Лента новостей

Вторник 10 октября

09:18Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы 09:04Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов 08:00Как эмоциональный интеллект помогает лидерам в бизнесе 06:40Эксперт дала советы по выбору репетитора 04:36О каких проблемах может сигнализировать выпадение волос – предупреждение врача 02:29Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ" 00:20Как определить готовность мужчины к серьезным отношениям: неочевидные признаки и красные флаги 23:00В каком случае чашка кофе утром опасна для организма: ответ диетолога 22:04"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню 21:38Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости 20:35Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку 20:02Хочется просто любить: живущая без секса Ольга Бузова тоскует по бывшему 19:22"Ошибка очевидна": названа причина провала певшего на английском Лазарева 18:47Устроившая провокацию Мадонна обратилась к Израилю: что она сказала 17:20Голос народа: Сябитова отказалась верить в искренность романа популярной певицы 16:45"Я тебе руку сломаю!": угрозы Гузеевой известной артистке услышала вся страна 16:00"Нужно это принять": почему пережившая потрясение Хилькевич отказалась от аборта 15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 14:05"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*? 13:37"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене 12:55Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии 12:46Спланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе 12:24"Горжусь тем, что я израильтянин": Галкин* пообещал помогать Израилю 11:58Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из "Руки вверх" 11:50До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле? 11:37Взял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 11:27"Отсутствие культуры и воспитания" Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой 10:48Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского 10:36Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева 10:16"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало 09:57Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве 09:45Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 09:08Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем 08:01Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат? 06:12Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте 04:04Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям 02:07Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников 00:09Топ-10 эффективных омолаживающих процедур 23:52Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов 22:09Как выбрать репетитора: советы и рекомендации 21:46Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности 20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы

Костомаров заявил о готовности лично испытать новые отечественные протезы
300

Роман Костомаров будет помогать отечественному предприятию тестировать протезы. Об этом он заявил на выставке в Сочи.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров со своей женой Оксаной Домниной посетил выставку "Биотехмед" в Сочи. Там спортсмен ознакомился с протезами российского производства и заявил о своей готовности сотрудничать с одним из производителей.

Роман Костомаров готов лично испытать новые отечественные протезы стоп, как он уточнил в интервью Пятому каналу. "Будем тестировать стопы – для лучшей ходьбы", – прокомментировал Костомаров.

На помощь спортсмена рассчитывает группа компаний "Салют Орто". Как отметил ее руководитель Иван Худяков, производитель планирует расширить исследования в части практического применения протезов. Фигуристу они предлагают испытать модели, которые можно использовать в различных видах спорта.

Роман Костомаров в начале январе после госпитализации был введен в состояние медикаментозной комы. Во время лечения его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. В связи с развившимся сепсисом, спортсмену вынужденно ампутировали обе стопы и кисти рук.

Костомаров сумел победить болезнь. Сейчас он проходит реабилитацию и вместе с этим активно занимается спортом. Это и бег, и плавание, и различные физические нагрузки на тренажерах, со спортивным инвентарем. Роман Костомаров постоянно показывает в своих соцсетях, как проходят его тренировки.

10 октября 2023, 09:18
Аргументы и факты✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Виктория Ильина

По теме

Костомаров написал первое слово после ампутации кистей: смотрим видео

"Невозможное возможно": Авербух поблагодарил Костомарова за участие в его шоу

Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов

Не за границей: Галкин* раскрыл местонахождения своих счетов
Как оказалось, все деньги шоумен хранит вовсе не в Израиле. Максим Галкин* сознался, где прячет недвижимость и накопления. В прошлом году многие звезды российской эстрады приняли решение покинуть родную страну по известной для всех причине.

Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ"

Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ"
Популярный актер поделился своим мнением, касающегося того, что его возлюбленная по "Универу" отказалась в съемках продолжения популярного ситкома. По мнению Стаса Ярушина, незаменимых людей нет. В последнее время на экраны возвращаются сериалы любимые многим.

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню

"Чувства и эмоции": воссоединившаяся с бывшим Волочкова готовится к особому дню
Балерина Анастасия Волочкова показала, кто занимает в ее сердце особенное место. Несколько лет назад Анастасия Волочкова впервые показала поклонникам свое шоу "Балерина в зазеркалье цирка".

Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости

Могла "подсесть" и Боня: подруга телезвезды умерла из-за сильной зависимости
Психолог Евгений Фомин рассказал, что привело к смерти блогерши Анны Гуту, которая дружила со звездой российского ТВ Викторией Боней. На днях Виктория Боня сообщила о смерти подруги – блогерши Анны Гуту, с которой познакомилась благодаря общему увлечению – альпинизму.

Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку

Возможны осложнения: что сказал кардиолог перенесшему инфаркт Шевчуку
Юрию Шевчуку необходимо дождаться конца реабилитации, после чего можно будет вернуться на сцену, отметила эксперт. В понедельник, 9 октября, стало известно об ухудшении состояния лидера группы "ДДТ" Юрия Шевчука.

Выбор читателей

08/10ВскНиколаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 09/10ПндПризнала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 08/10ВскОбделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 09/10ПндВзял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 09/10Пнд"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 09/10ПндСпланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе