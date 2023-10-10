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Вторник 10 октября

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Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ"

Не скучаю: Ярушин высказался об отсутствии Самбурской в новой части сериала "Универ"
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Популярный актер поделился своим мнением, касающегося того, что его возлюбленная по "Универу" отказалась в съемках продолжения популярного ситкома. По мнению Стаса Ярушина, незаменимых людей нет.

В последнее время на экраны возвращаются сериалы любимые многим. Например, совсем недавно вышло продолжение "Папиных дочек" спустя десять лет, а в следующем месяце зрителей ждет возвращение Букиных из сериала "Папины дочки". Однако самый долгожданный ситком "Универ" выйдет на экраны только в следующем году.

Как известно, многие актеры вернуться в свои роли. А самым неожиданным стало возвращение актёра Виталия Гогунского, сыгравшего в сериале "Кузю". Однако есть и те, кто принял решение отказаться от участия в съемках продолжения сериала "Универ".

Настасья Самбурская поделилась, что не сможет порадовать зрителя своей ролью Кристины в популярном сериале. Дело в том, что они с продюсерами не смогли согласовать размер заработной платы за участие в съемках. По словам актрисы, ей продолжили такие же деньги, что и три года назад.

Многих поклонников интересовало, что думают другие участники по поводу того, что их коллега по цеху не вернется в "Универ", сообщает "Общественная служба новостей". Так, Стас Ярушин высказался об отсутствие Настасьи Самбурской в новой части сериала. По мнению актера, незаменимых людей не существует.

"Да не скучаю я по Самбурской, что за фигня! Есть Самбурская в жизни, есть Кристина в сериале...Мне все равно, если есть. А нет, так и нет", – цитирует Царьград слова Стаса Ярушина.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ярушин сорвал джекпот из-за финала чемпионата мира по футболу.

10 октября 2023, 02:29
Стас Ярушин. Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ

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