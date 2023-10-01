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Воскресенье 1 октября

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Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?

Стало известно об отмене концертов Галкина* в Казахстане: в чем причина?
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С чем связана столь резкая отмена выступлений Максима Галкина*?

В Казахстане был отменен концертный тур Максима Галкина*. Случилось это всего за неделю до первого выступления, которое должно было пройти восьмого октября. Принять артиста должны были в Центральном концертном зале "Казахстан" в столице страны Астане. Однако неожиданно управление площадки заявило, что с 4 по 10 октября было решено провести технические работы в водопроводной системе. Следующий концерт был запланирован на 9 октября и должен был пройти во Дворце республики в Алматы, но и тут случилась отмена. Руководство здания сообщило, что сцена находится в ненадлежащем состоянии и на ее восстановление уйдет до 14 дней.

Ранее в Сети появилась информация об отмене концерта Максима Галкина* в Эстонии. Организаторы из прибалтийской республики даже не стали утруждать себя, придумывая какое-либо оправдание. Галкин должен был выступить с новой программой 15 сентября на площадке Alexela в Таллине.

Уехав из России в прошлом году, Максим Галкин* отправился с туром по Европе и по Прибалтике. Однако за рубежом билеты на его концерты продавались не так здорово, как в РФ, а многие выступления и вовсе прошли перед полупустыми залами. К примеру, такая ситуация произошла в Анталье в начале июня – тогда Галкин* едва ли не умолял зрителей не снимать происходящее. Прибалтика оставалась единственным местом, где его выступления вызывали реальный ажиотаж у публики.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

1 октября 2023, 17:17
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

Фото: Andrey Arkusha/ Global Look Press/ globallookpress.com
Фото: Sebastian Gollnow/ dpa/ globallookpress.com
Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

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