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Воскресенье 1 октября

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Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение

Асмус после операции сделала срочное заявление: она приняла непростое решение
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Актриса Кристина Асмус обратилась к поклонникам с важным объявлением.

На этой неделе с Кристиной Асмус произошло несчастье. Во время съемок в Выборге артистка сломала ногу. Травма оказалась настолько серьезной, что потребовалось срочное хирургическое вмешательство. Позже актриса сообщила, что ей прооперировали левую стопу – установили титановую пластину и пять винтов.

Повышенная температура тела и тошнота лишь осложнили и без того тяжелое состояние Асмус. Но она справилась, и теперь ей предстоит преодолеть период реабилитации. При этом отказываться от работы артистка не намерена, что наверняка не нравится ее лечащему врачу.

После операции Асмус вышла на связь с поклонниками, которые приобрели билеты на спектакль "Леди Макбет Мценского уезда". Кристина заявила, что постановку, запланированную на 1 октября в Театре имени Ермоловой, не перенесут. Все остается в силе. "Никаких отмен", – сообщила знаменитая актриса.

Кристина Асмус приняла непростое решение о выходе на сцену с травмой из-за нежелания подводить команду и огорчать зрителей, ведь все билеты на спектакль распроданы. "Несколько моментов скорректируем. Да, на мне будет специальный сапожок", – проинформировала артистка поклонников.

1 октября 2023, 13:15
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как разбилась красивая история любви Харламова и Асмус

Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Асмус . Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Гарик Харламов. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com

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