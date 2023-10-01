"Китаеночек": что сказала мать при виде обезображенной отеками Бони

Виктория Боня получила обратную связь от матери после пластической операции.

Не так давно телеведущая Виктория Боня перенесла очередную пластическую операцию. На сей раз изменениям подверглось лицо девушки: по ее запросу хирург сделал ей "лисьи глазки" на манер всемирно известной супермодели Беллы Хадид.

После публикации первых фото после хирургии Боня столкнулась с насмешками в соцсетях. Даже за темными очками были видны отеки – временный побочный эффект после подобной операции. Дабы как-то сгладить сложившийся информационный фон, телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале видео с комментарием матери об обновленной внешности. Галина Ивановна по-доброму пошутила об изменениях на лице дочери, однако отметила, что если Викторию саму все устраивает и она себя комфортно чувствует – это для нее самое важное.

“Ой, ты мой китаеночек…” – поразилась Галина Ивановна поначалу.

Мама улыбнулась от внешнего вида телеведущей, заметив, что та выглядит так, будто не накрасилась. Боня же в ответ заявила, что она как раз без макияжа. Тем не менее, Галина отметила, что для нее дочь всегда главная красавица, а потому сложно судить, насколько объективно она оценивала изменившуюся внешность Виктории. Сама телеведущая на видео лица не показала, да и вовсе после операции старательно скрывается от публики, показываясь лишь в больших солнцезащитных очках и в кепках.